Fem fanger hengt i Egypt

Fire av dem var dømt til døden av en militærdomstol etter å ha blitt kjent skyldige i et bombeangrep utenfor et stadion nord for Kairo i 2015, der tre militærkadetter ble drept og seks såret.

Alle fire var også anklaget for å ha tilknytning til Det muslimske brorskapet, bevegelsen som vant Egypts første demokratiske valg, og som ble forbudt etter militærkuppet sommeren 2013.

Den femte fangen var dømt for kriminalitet, opplyser kildene uten å konkretisere lovbruddet.

Dødsdommene ble fullbyrdet tirsdag, få dager etter at egyptiske myndigheter gjennomførte den største massehenrettelsen i landets nyere historie. Den omfattet 15 fanger som alle var dømt til døden for angrep mot politiet og militæret på Sinaihalvøya. Også disse var dømt til døden i en militær domstol.

Menneskerettsgrupper har rettet kraftig kritikk mot rettsprosessene mot de 15 fangene som ble henrettet 26. desember. Minst én av dem skal ha blitt torturert, og slektninger fikk ikke anledning til å møte dem samme dag som de ble henrettet, slik de har rett til i henhold til lovverket.