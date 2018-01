Budsjettstrid kan lamme USAs statsapparat

Den amerikanske regjeringen vil slippe opp for penger hvis ikke Kongressen godkjenner 2018-budsjettet eller blir enig om et vedtak som sikrer finansiering av statens oppgaver i en kortere periode.

Det vil innebære at statlig ansatte over hele landet blir sendt hjem fra jobb. Militæret og andre etater med svært viktige funksjoner vil etter alt å dømme fortsette selv om andre deler av statsapparatet stenger.

Torsdag vedtok Representantenes hus et forslag som innebærer at finansieringen fortsetter fram til 16. februar. Slik vil de få mer tid til å forhandle fram årets statsbudsjett. Forslaget må imidlertid fortsatt gjennom Senatet, hvor det er ventet at det vil møte langt mer motstand. Senatorene debatterte saken torsdag, men behandlingen ble utsatt til fredag. Flere demokrater har lovet at de kommer til å stoppe forslaget.

– Helt ødeleggende

Hvis det kortsiktige forslaget går gjennom, vil det være fjerde gang på like mange måneder at Kongressen har forlenget finansieringen av staten i en kortere periode.

President Donald Trump forsøkte torsdag morgen å legge press på politikerne med en rekke Twitter-meldinger.

– Stans i offentlig sektor vil være helt ødeleggende for militæret, noe Demokratene bryr seg veldig lite om, skrev han blant annet.

I en annen melding gikk han hardt ut mot sine republikanske partifeller og kritiserte dem for å ville gjøre et kortsiktig vedtak.

Hvis Kongressen ikke greier å få banket igjennom finansieringen, vil det være femte gang siden 1990 at det amerikanske statsapparatet må stenge virksomheter som følge av manglende finansiering.

Sist gang var i 2013, og da ble over 800.000 ansatte permittert.

Ansatte vil bli sendt hjem

Departementer og andre statlige virksomheter vil i så fall begynne med å sende hjem ansatte med mindre viktige oppgaver. Virksomheter som har ansvar for miljøspørsmål, som driver med medisinsk forskning, antas å være de første som får kroken på døra. Offentlige parker og museer vil trolig også bli rammet raskt.

Militæret fortsetter driften, fordi det har ansvar for det som regnes som en av statens kjerneoppgaver, men soldater risikerer å måtte vente på lønnsutbetalingen til budsjettet er i boks.

De om lag 742.000 sivilt ansatte i forsvarsdepartementet vil imidlertid måtte regne med at de er blant de første som blir sendt hjem.

Det hvite hus og kontorer i Kongressen vil fortsette å holde åpent, men med redusert bemanning.

Mueller rammes ikke

Det er også ventet at andre kritiske funksjoner, som rettsvesenet, vil holde det gående, deriblant russlandsetterforskningen som ledes av tidligere FBI-sjef Robert Mueller.

Lufttrafikken er ikke ventet å bli rammet ettersom luftfartstilsynet trolig fortsetter som før.

Det amerikanske postvesenet kan også holde åpent ettersom det blir finansiert med midler som ikke hører innunder statsbudsjettet.

Amerikanerne vil fortsatt få utbetalt pensjon, men trygdekontorene vil holde stengt.