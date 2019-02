Taust fra Trump idet Kongressens Khashoggi-frist utløper

Senatet viste 10. oktober til amerikansk menneskerettslov og ga presidenten 120 dager på seg til å fordele skyld og straff.

En talsmann for amerikansk UD sa torsdag at USA allerede har tatt grep. Han viste til at et tosifret antall saudiarabiske tjenestemenn er fratatt sine visum og at 17 andre saudiarabere har fått sine bankkontoer frosset.

Flere medlemmer i Kongressen mistenker Saudi-Arabias mektige kronprins Mohammed bin Salman for å ha beordret drapet.

Torsdag skrev New York Times , med henvisning til personer kjent med en etterretningsrapport, at Salman i 2017 skal ha sagt at dersom Khashoggi ikke returnerer til kongeriket eller slutter å kritisere regjeringen, vil han bruke «en kule mot ham».

Khashoggi ble drept inne på Saudi-Arabias konsulat i Istanbul 2. oktober, for deretter å bli partert. Levningene er ikke funnet.

Riyadh nekter for at kronprinsen har hatt en rolle i drapet. Torsdag konkluderte FNs spesialrapportør for utenomrettslige likvideringer med at drapet var planlagt og utført av saudiarabiske tjenestemenn.

Fredag sa Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu at Tyrkia og andre land formelt vil be FN om å danne en komité for å granske drapet.

Saudi-Arabias utenriksminister Abdel al-Jubeir forsøker å overtale Kongressen til å ikke innføre sanksjoner. Han sa fredag at drapet etterforskes og at flere mistenkte vil bli stilt for retten.