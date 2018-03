Indias statsminister beskyldes for å dele persondata med amerikanske selskap

Saken ble offentlig kjent i India etter at en forsker på nettsikkerhet anklaget statsministerens offisielle app for uten samtykke å dele brukernes personlig data med et annet internettdomene. Domenet er blitt sporet til et amerikansk firma. Anklagene er blitt støttet av faktasjekknettstedet AltNews og TV-kanalen NDTV.

Lederen for det ledende opposisjonspartiet i India, Rahul Gandhi, har gått hardt ut mot statsminister Modi i etterkant av anklagene. Via en rekke syrlige tweets anklager Gandhi statsministeren for å samarbeide med amerikanske selskap. Blant annet har han tvitret:

«Hei, mitt navn er Narendra Modi. Jeg er statsminister i India. Når du melder deg på min offisielle app, vil jeg gi all data om deg til mine venner i Amerika».

Anklagene har nå ført til en «Twitter-krig» mellom de politiske partiene i India. Regjeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP) hevder dataene som er samlet inn, utelukkende er brukt som datagrunnlag for analyser. Gandhi og hans opposisjonsparti Indian National Congress, fester liten lit til denne forklaringen.

«Han er The Big Boss, som liker å spionere på indere», tvitret Gandhi mandag.

Kontroversene rundt Modis app speiler på mange måter den internasjonale skandalen rundt sosiale medier-giganten Facebook og det britiske analyseselskapet Cambridge Analytica.