Tyskland vil presse Tyrkia til å løslate fanger

Maas er onsdag og torsdag i Tyrkia der han blant andre skal møte president Recep Tayyip Erdogan. Besøket kommer i en tid hvor Tyrkia ønsker tettere bånd med sine europeiske allierte, inkludert Tyskland.

Det er samtidig ventet at Maas kommer til å presse Tyrkia til å løslate tyske statsborgere som er fengslet i landet av det Tyskland mistenker er av politiske årsaker.

– Det er ingen hemmelighet at utviklingen i Tyrkia, spesielt når det kommer til menneskerettighetene, bekymrer oss og påvirker vårt forhold. Et eksempel på det er at det fortsatt er mange fengslede tyskere i landet, sa Maas før han satte seg på flyet til Istanbul fra Berlin onsdag.

Forrige uke uttalte Maas at et bedre forhold til Tyrkia hviler på hvorvidt fangene vil bli løslatt eller ikke.

– Det er i Tysklands strategiske interesse å ha et konstruktivt forhold til Tyrkia, sa Maas før han satte seg på flyet til Istanbul onsdag.