NATO i dialog med Norge om flere soldater til Afghanistan

– Norge har gode soldater og gode kapasiteter som vi tidligere har sett har gjort stor nytte i Afghanistan. Vi har en dialog med Norge, som vi har med andre land, men får komme tilbake til konkrete detaljer og forespørsler, sier NATO-sjef Jens Stoltenberg til NRK.

15 land har varslet at de vil øke sitt militære bidrag til Afghanistan. Regjeringen har besluttet at det norske bidraget på 50 soldater skal bli i Afghanistan ut 2018. I slutten av juni sa Forsvarsdepartementet til NTB at Norge ikke vil sende flere soldater, men at man senere vil vurdere om det er behov for å styrke støtten ytterligere.

USAs president Donald Trump varslet i en tale natt til mandag norsk tid at han har endret mening om Afghanistan og likevel vil styrke USAs tilstedeværelse i landet. Dette fordi en rask uttrekning kan bidra til å styrke IS og Al Qaidas posisjon i landet, sa Trump.

Ifølge amerikanske medier vil Trump sende ytterligere 4.000 amerikanske soldater til Afghanistan. I dag har USA utplassert om lag 8.400 soldater i landet.

NATO har allerede bestemt at styrkebidraget skal økes, men heller ikke militæralliansen har gjort endelig vedtak på hvor mange. Ifølge Nato-sjefen er det ikke er aktuelt med «store kampoperasjoner».

– Det vi gjør er å videreutvikle vårt nærvær i Afghanistan. Trene spesialsoldater, hjelpe afghanere å bygge et eget flyvåpen slik at de kan støtte egne kampoperasjoner på bakken, og hjelpe dem å utdanne offiserer slik at de får bedre ledelse. Dette gjør afghanerne i stand til å skape fred og stabilitet i eget land, sier han.