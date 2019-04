Boeing bes om å gjøre mer for å fikse 737 MAX-flyene

Luftfartstilsynet FAA sier i en uttalelse at Boeing trenger mer tid til å gjøre de nødvendige endringene som skal til for at MAX-flyene ikke havner nok i en ulykke.

Det var ventet at Boeing kom til å bli ferdig med endringene forrige uke, men talsperson Greg Martin i FAA sier selskapet trenger mer tid til å finne nok detaljerer om årsaken til flystyrtene i Etiopia og Indonesia og deretter fikse problemene.

– FAA vil ikke godkjenne programvaren før vi er fornøyd med den, sier tilsynet i en uttalelse.

Talsperson Charles Bickers i Boeing sier i en uttalelse at sikkerhet er deres førsteprioritet, og at selskapet vil bruke tid på å teste endringene de gjør. Det er uklart når Boeing-flyene kan tas i bruk igjen.

En rekke land og flyselskaper satte Boeing 737 MAX-flyene, både 8 og 9, på bakken som følge av flystyrten i Etiopia i mars, som krevde 157 menneskeliv. Flyulykken er den andre med et MAX 8 på få måneder. I oktober i fjor omkom alle om bord da et Lion Air-fly styrtet i havet utenfor Indonesia. Flyulykkene krevde til sammen 346 menneskeliv.

Den foreløpige rapporten etter flystyrten i Etiopia vil bli lagt fram i løpet av uken, opplyste det etiopiske samferdselsdepartementet mandag.