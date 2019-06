– Justisdepartementet går med på å dele bevismaterialet fra Mueller-rapporten

Jerrold Nadler, Demokratenes leder i justiskomiteen, sier at han har inngått en avtale med departementet om bevismaterialet knyttet til anklagene mot Trump.

– Jeg er glad for å kunngjøre at justisdepartementet har gått med på å begynne å rette seg etter komiteens stevning ved å dele Mullers viktigste dokumenter med oss, sier Nadler i en uttalelse gjengitt av ABC News.

Justisdepartementet har foreløpig ikke kommentert saken.

Nadler sier alle komitémedlemmene vil få innsyn i materialet, som han omtaler som «avgjørende beviser som spesialetterforskeren brukte for å vurdere hvorvidt presidenten eller andre hindret rettergangen eller tok del i annen tjenesteforsømmelse».

Forakt-avstemning avblåst

Nadler sier justiskomiteen som følge av avtalen inntil videre legger planene om å holde en avstemning om justisminister William Barr på is.

De folkevalgte skulle tirsdag ha stemt over hvorvidt Barr har vist forakt for Kongressen i forbindelse med Muellers Russland-gransking.

Representantenes hus ventes tirsdag likevel å stemme over en resolusjon som vil gi justiskomiteen større fullmakter til å levere søksmål for å få tilgang til dokumenter.

Stjernevitne

– Dersom departementet fremover fortsetter i god tro og vi er i stand til å få alt vi trenger, så blir det ikke behov for å ta ytterligere grep, sier Nadler og tilføyer:

– Dersom informasjon holdes tilbake, har vi intet annet valg enn å håndheve vår stevning i retten og vurdere andre rettsmidler, legger han til.

Mandagens nyhet kom få timer før Demokratene etter planen skulle ta fatt på en rekke høringer med mål om skape økt offentlig oppmerksomhet rundt funnene i Russland-granskingen.

Blant annet har de innkalt John Dean, et stjernevitne fra Watergate-saken, til å vitne i høringen. Dean har ikke hatt noen rolle i Muller-granskingen, men sier til CNN at han kommer til å snakke om likheter mellom Richard Nixon-skandalen og Mueller-granskingen.

Manglende frikjennelse

Muellers sluttrapport inneholdt ingen siktelse eller tiltale mot Trump. Spesialetterforskeren viste til justisdepartementets føringer og overlot til Kongressen å avgjøre om presidenten har begått en forbrytelse som kan rettsforfølges.

Mueller fastslo at det ikke er nok bevis til å si at det var noen konspirasjon mellom Russland og Trumps valgkampstab. Samtidig sa Mueller at Trump ikke kan frikjennes for anklagene om å ha hindret etterforskningen.