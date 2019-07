Stillehavsøyer endrer form i takt med havnivået, viser ny rapport

Atoller som Tuvalu, Tokelau og Kiribati rager bare noen få meter over havnivået og blir normalt sett på som de første ofrene for økende vannstand i verdenshavene. Beboerne blir klimaflyktninger når havet stiger.

Men en rapport som ble lagt fram denne uken, viser en annen og uventet utvikling. Det viser seg at mange slik atoller og rev svarer på økende vannstand med å endre form. De består av skjelettrester fra ørsmå organismer, snarere enn hard stein.

Forskerne bak rapporten sier at bevisene tyder på at atollene endrer seg som sanddyner i ørkenen. Funnene kan få stor innvirkning på hvordan klimaplanleggingen skal foregå i framtiden i de mest utsatte landene.

Motstandsdyktig

Medforfatter Murray Ford fra universitetet i Auckland sier at lavtliggende øyer, som rev og atoller, synes å være mye mer motstandsdyktige enn tidligere antatt.

– Effekten vil slå inn ulikt fra øy til øy. Mens noen områder bli ubeboelige, vil andre holde tritt med den økende vannstanden. Det er opp til regjeringer og lokalsamfunn hvordan de vil håndtere utfordringene over tid, men vi viser i rapporten at naturen tilpasser seg og kan være en modell for hvordan øysamfunn må møte utviklingen, sier Ford.

Rapporten er gjort av forskere fra New Zealand, Storbritannia og Canada og ble offentliggjort i Geological Society of America denne uken.

Forskere bygde en modell av Fatato-øya i Tuvalu i målstokk 1:50 i en 20 meter høy tank for å teste effekten av økende vannstand og stadig sterkere stormbølger. De fant at den ytterste «kransen» på øya ble høyere og at hele landmassen under vann endret form.

Naturens evne

Forskerne mener at disse funnene viser naturens evne til å kompensere for endrede omgivelser og at lokalsamfunn kan bruke denne tilnærmingen når de planlegger tiltak mot høyere vannstand og mer ustadig vær.

Et samarbeidsforum for 18 øystater i stillehavsområdet holder sitt årlig toppmøte på Tuvalu i neste måned, og det er ventet at rapporten vil få betydelig oppmerksomhet.

Det samme teamet som står bak denne rapporten, brukte i fjor historiske bilder av Tuvalus ni atoller og 101 revøyer for å vise at det samlede arealet har vokst med 2,9 prosent mellom 1971 og 2014.