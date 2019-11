Ett år til presidentvalg i et stadig mer splittet USA

3. november 2020 skal amerikanske velgere avgjøre om Donald Trump får fire nye år som president. Allerede nå er tonen i ordskiftet nærmest apokalyptisk.

– Det som står på spill er ikke mindre enn det amerikanske demokratiets overlevelse, sa Trump nylig til tilhengere i Texas, ifølge nyhetsbyrået AP.

De to demokratiske toppkandidatene Elisabeth Warren og Joe Biden mener på sin side at utfallet av valget kommer til å definere USA i flere generasjoner.

– Motsetningene er svært sterke. Det amerikanske politiske landskapet har blitt mer polarisert, ikke bare under Trump, men i løpet av de siste ti årene, sier Dag Blanck, professor i Nord-Amerika-studier ved Uppsala universitet.

Kamp om midten

Trump har gjort en tøff linje i innvandringspolitikken og store skatteletter til sine kjernesaker. Samtidig har Demokratene tatt et tydelig steg til venstre. Med økende polarisering følger sterkere partilojalitet. Det betyr at både Trump og hans framtidige demokratiske utfordrer må tiltrekke seg sentrumsvelgere for å vinne.

Blanck sier 35–40 prosent av velgerne kommer til støtte Trump uansett hva som hender.

– Spørsmålet er om den basen holder for å bli valgt. Han må ha ytterligere støtte og han må finne dem blant uavhengige velgere, den betydelige gruppen som verken er republikanere eller demokrater, sier Blanck.

Demokratene kan ifølge Blanck unne seg en viss optimisme. I kongressvalget i 2018 gikk Demokratene fram i akkurat de distriktene som begge sider må kjempe om – i forstedene rundt de store byene, og blant kvinnelige velgere, påpeker han.

Samtidig blir deler av Trumps politikk tatt dårlig imot av sentrumsvelgere. Det har skapt sterke reaksjoner at migrantbarn blir skilt fra foreldrene. Heller ikke muren mot Mexico er populær i denne velgergruppen. Men det betyr likevel ikke at de dermed vil stemme på Demokratene. Spørsmålet blir om partiet velger seg en venstrekandidat framfor en sentrumskandidat.

Stor interesse for valget

Interessen for valget forener en ellers splittet velgermasse. Et helt år før valget, sier 82 prosent av demokratiske velgere og 74 prosent av republikanske at de er interessert i valget, ifølge en meningsmåling utført for nyhetsbyrået AP av NORC Center for Public Affairs Research.

Blanck peker på økonomi som et viktig tema i den kommende valgkampen. Økonomien går bra og arbeidsledigheten er rekordlav, noe som Trump burde tjene på. Men Demokratene påpeker at forskjellene øker og at Trumps skatteletter har gått til de som tjener mest. Den svenske professoren trekker ellers fram helsetilbud, innvandring, våpenlover og klima som aktuelle valgkamptemaer.