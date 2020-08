Kraftig smitteøkning i Spania og Frankrike

Smittespredningen fortsetter å øke i både Frankrike og Spania, som det siste døgnet har registrert rundt 3.700 nye koronatilfeller hver.

Folk med munnbind i Pamplona i Nord-Spania tidligere denne uka. Foto: Alvaro Barrientos / AP / NTB scanpix

NTB-AP

I Spania er antallet nye smittede ny rekord på ett døgn siden landet gjenåpnet i midten av juni. I tillegg er det registrert 127 nye dødsfall, til sammen rundt 28.800.

Med 130 smittetilfeller per 100.000 innbyggere siste to uker, ligger Spania nå på smittetoppen i Europa. Epidemiologer følger tett dette tallet, som også danner grunnlag for reiseråd i Norge og andre land.

I Frankrike har dette tallet passert 43. Antallet nye smittetilfeller var onsdag 1.500 høyere enn dagen før. Tallet på intensivpasienter er noe lavere, men helsemyndighetene sier smittespredningen skjer i alle aldersgrupper, spesielt blant unge voksne.

Frankrike har bekreftet nesten 30.500 dødsfall, en økning på 17 siste døgn.