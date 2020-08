Hillary Clinton sier Joe Biden ikke bør innrømme nederlag på valgdagen

Hillary Clinton, som tapte mot Donald Trump i 2016, har et klart råd til Joe Biden: uansett hva som skjer, ikke innrøm nederlag på valgdagen 3. november.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Hillary Clinton råder Joe Biden til å ikke innrømme valgnederlag på valgdagen 3. november. Her fra hennes tale til Demokratenes landsmøte 19. august. Foto: Democratic National Convention via AP / NTB scanpix

NTB

Clinton selv godtok nederlaget valgnatta i 2016, men sier stemmegivning per post på grunn av koronapandemien betyr at det tar lenger tid å utpeke en vinner i presidentvalget, skriver Reuters.

President Donald Trump søker gjenvalg for Republikanerne, og han utfordres av Joe Biden fra Demokratene. Clinton sier resultatene på valgdagen kan gi Trump et overtak, men sier «Joe Biden bør ikke innrømme tap under noen som helst omstendighet, fordi jeg tror dette kommer til å dra ut i tid».

Uttalelsen kom i et intervju den tidligere utenriksministeren gjorde med Showtimes program « The Circus ».

Bidens valgkampapparat har ikke ønsket å kommentere uttalelsen.

Et gjennomsnitt av de siste landsdekkende meningsmålingene gir Biden en oppslutning på 50 prosent, mot 42,4 prosent for Trump.

– Jeg tror han kommer til å vinne til slutt dersom vi ikke viker en tomme og dersom vi er så fokuserte og ubøyelige som den andre siden, sier Clinton.