Gammelt bilde av brunmalt Trudeau vekker oppsikt i Canadas valgkamp

Det er det amerikanske magasinet Time som onsdag publiserte det oppsiktsvekkende bildet, som ble tatt under en avslutningsgalla på en privatskole i 2001. Det viser en 29 år gammel Trudeau utkledd som den arabiske eventyrfiguren Aladdin, med mørk sminke i ansiktet, på halsen og på hendene.

Det blir publisert nøyaktig én uke etter at Trudeau oppløste nasjonalforsamlingen og startet valgkampen for å sikre et nytt liberalt flertall i valget 21. oktober.

Bildet er hentet fra årboken til West Point Grey Academy, en privatskole der Trudeau arbeidet som lærer før han ble politiker.

– Jeg er skikkelig sint på meg selv, jeg er skuffet over meg selv, sier Trudeau, som har valgt å legge seg flat etter at bildet ble publisert.

– Jeg burde ikke ha gjort dette. Jeg burde ha visst bedre, og det gjorde jeg ikke. Jeg beklager på det sterkeste, sier han videre.

– Rasistisk i dag

På bildet har Trudeau også på seg turban og kjortel. At lederen for Canadas sosialdemokratiske parti, New Democratic Party, er sikh og til daglig bærer turban, gjør ikke saken mindre sensitiv.

– Det er krenkende. Hver gang vi hører eksempler på at personer har malt ansiktene sine brune eller svarte, er det å gjøre narr av noen for hva de lever med, av deres livserfaringer. Jeg mener han må stå til rette for det, sier Jagmeet Singh, som er den første partilederen i Canada med minoritetsbakgrunn.

På spørsmål om han tenker at bildet er rasistisk, svarer Trudeau følgende:

– Ja, det er det. Jeg tenkte ikke at det var rasistisk på den tiden, men nå vet vi bedre, sier Trudeau, som er kjent som en forkjemper for toleranse og et flerkulturelt samfunn. Blant annet har Canada under Trudeau tatt imot flere flyktninger enn USA under Trump-administrasjonen.

Og det er ikke den eneste gangen Trudeau har sminket ansiktet sitt svart.

Han innrømmer at han også sminket ansiktet sitt noen år tidligere, da han gikk på videregående skole. Det skjedde i forbindelse med at han skulle synge «Day-O», en jamaicansk folkesang av den afroamerikanske sangeren og menneskerettighetsaktivisten Harry Belafonte, skriver New York Times.

– Jeg angrer sterkt på at jeg gjorde det, sier han.

Usikker effekt

Hvordan bildet vil påvirke Trudeaus valgkamp, er usikkert. Meningsmålinger tyder på at valget blir et tett oppgjør mellom Trudeaus parti og det konservative opposisjonspartiet.

– Vi får se hvordan partiet reagerer. Jeg er veldig nysgjerrig på hvordan representanter fra Det liberale partiet i nasjonalforsamlingen som selv er svarte, vil reagere, sier Robert Bothwell, professor i historie og internasjonale relasjoner ved Universitetet i Toronto.

En annen professor ved universitetet, Nelson Wiseman, tror ikke det vil få folk til å stemme annerledes. Han mener at rase spiller en langt viktigere rolle i amerikansk politikk enn i canadisk.

Trudeau er ikke den eneste politikeren i Nord-Amerika som har opplevd å bli kritisert for å ha stilt opp på det som oppfattes som rasistiske bilder. Tidligere i år ble guvernøren i den amerikanske delstaten Virginia, Ralph Northam, forsøkt presset til å gå av som følge at et bilde i en årbok fra et universitet i 1984. Han ble sittende.

Han avviste at det var han som var avbildet, men innrømmet at han hadde malt ansiktet sitt svart da han under en fest i 1984 var utkledd som Michael Jackson.

Både en statsadvokat og en annen guvernør i USA har siden beklaget offentlig for å ha malt ansiktet sitt svart for flere tiår siden, men ingen av dem har gått av.