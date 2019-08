Australia vil sensurere ekstremistisk innhold på nettet

Statsministeren uttalte under G7-toppmøtet i Frankrike at tiltaket trengs for å kontre det digitale elementet i terrorangrep som den som fant sted i Christchurch på New Zealand i mars.

– Det direktesendte angrepet illustrerer hvordan digitale plattformer og nettsider kan bli brukt for å spre ekstrem vold og terrorinnhold, sa Morrison.

– Slikt innhold har ingen plass i Australia, og vi gjør alt vi kan for å nekte terroristene mulighet til å glorifisere sine kriminelle handlinger, la statsministeren til.

Det australske statlige organet eSafety Commissioner vil med det nye tiltaket kunne jobbe med selskaper for å hindre domener som sprer terrormateriale. Et døgnåpent krisesenter skal etter planen overvåke terrorrelaterte hendelser.

51 mennesker ble skutt og drept og nesten like mange såret i terrorangrepet i Christchurch, som skjedde 15. mars. En høyreekstrem australsk mann ble dømt for handlingene.