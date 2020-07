WHO overvurderte rike lands virushåndteringsevne

Helsesystemene til rike land fungerte dårligere enn forventet i møte med korona, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En helsearbeider på et koronateststasjon i Miami Beach i Florida desinfiserer utstyret sitt. USA er landet i verden som er hardest rammet av pandemien, og WHO sier de overvurderte evnen rike land hadde til å håndtere viruset. Foto: Lynne Sladky / AP / NTB scanpix

NTB-DPA

– Vi ser at det har vært kraftige underinvesteringer i helsesektorene, sa sjefen for krisehåndtering i WHO, Michael Ryan, på en pressekonferanse torsdag.

Han sa det var overraskende å se hvor lang tid det gikk før landene innførte tiltak for å bremse smittespredningen.

Blant landene med flest smittetilfeller er blant andre Storbritannia, Spania, Italia og Frankrike. Øverst på listen ligger USA.

WHO tilbyr i hovedsak hjelp til fattigere land, men Ryan understreket at når det gjaldt korona, skulle organisasjonen ha tilbudt mer direkte hjelp også til rike land.

– Vi gjorde noen antakelser om hvilke kapasiteter som fantes, og kompetanse i arbeidsstyrken som skulle ha vært der eller skulle vært videreutviklet, sa Ryan.