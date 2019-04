UNICEF advarer om barn som ikke får meslingvaksine

– Når så mange barn mangler denne vaksinen, er det ikke annet å forvente at vi ikke klarer å utrydde meslinger en gang for alle, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge.

Uvaksinerte barn legger forholdene til rette for flere meslingutbrudd, påpeker FN-organisasjonen.

I løpet av de første tre månedene i år er det blitt rapportert om 110.000 smittetilfeller på verdensbasis. Det er nesten tre ganger så mange som i samme periode året før.

110.000 mennesker i verden døde av meslinger i 2017 – 22 prosent flere enn i 2016. De fleste dødsofrene var barn.

To doser vaksine trengs for å beskytte mot sykdommen, men svært mange barn går glipp av den ene eller begge dosene. UNICEF mener årsakene er manglende helsetilbud, informasjon, dårlig helsevesen og i noen tilfeller skepsis og frykt for vaksiner.