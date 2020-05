Faktisk.no: Bill Gates kontrollerer ikke vaksineorganisasjonene som får penger av Norge

Bill Gates kontrollerer ikke vaksineorganisasjonene som får penger av Norge

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Bill Gates. Foto: Nati Harnik / TT / NTB Scanpix

Faktisk.no

«Bill & Melinda Gates Foundation har en kontrollerende posisjon i [CEPI, GAVI, Unitaid og The Global Fund].»

Steigan.no, 06.05.2020

Steigan.no

Ifølge en artikkel på Steigan.no har Gates-stiftelsen en «kontrollerende posisjon» i CEPI, vaksinealliansen GAVI, The Global Fund og Unitaid. CEPI er en organisasjon som skal fremme utviklingen av vaksiner. Det er ikke riktig. Gates-stiftelsen er ikke representert i CEPI-styret, og stiftelsen har bare ett styremedlem i GAVI, The Global Fund og Unitaid. Stiftelsen er heller ikke i nærheten av å være den største økonomiske bidragsyteren til CEPI, The Global Fund eller Unitaid. Siden 2011 har Storbritannia dessuten gitt langt større bidrag til GAVI enn Gates-stiftelsen.

Ifølge en artikkel Steigan.no publiserte 6. mai, skal Norge gi 13 milliarder kroner til «Gates-alliansen».