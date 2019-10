Erdogan sier 109 terrorister er drept så langt under offensiven

Tyrkiske bakkestyrker rykker ifølge landets myndigheter stadig lenger inn i det nordøstlige Syria på jakt etter kurdiske opprørere.

– Vi skal knuse det som er igjen av terrorister, sa Erdogan torsdag med henvisning til ulike kurdiske grupperinger. Han sa at alle like godt kunne overgi seg.

Operasjon «Fredsvår» fortsatte torsdag med uforminsket styrke, hevdes det fra Ankara. Statskontrollerte medier melder at to landsbyer rett over grensen mot Syria er «rensket for terror», en betegnelse for kurdiske opprørere.

Kurdiske grupper og syriske aktivister avviser denne framstillingen og sier at tyrkiske bakkestyrker ikke har kommet særlig langt, til tross for sterk flystøtte.

Denne versjonen av det som skjer på bakken, kan ikke verifiseres, og situasjonen i de aktuelle områdene er svært vanskelig å få oversikt over.

Lenge ventet

Tyrkia innledet den lenge varslede offensiven onsdag med en flere timer lang flyoperasjon, der flere titalls kampfly systematisk bombet en lang rekke mål i det vidstrakte, flate grenseområdet.

Sent på ettermiddagen kom meldingen om at bakkeoperasjonen hadde startet og at tyrkiske elitesoldater og pansrede kjøretøy krysset grensen på fire steder og raskt beveget seg innover i landet.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at myndighetene i Ankara og Damaskus må ha direkte kontakt om hvordan de kurdiske styrkene skal håndteres. Lavrov kaller den tyrkiske innmarsjen en konsekvens av amerikansk politikk i regionen.

Drar flyktningkortet

Erdogan misliker EUs kritikk av landets militæroffensiv mot kurdisk milits nord i Syria, og han minner om avtalen med Brussel der Tyrkia har lovet å holde tilbake syriske flyktninger som ønsker å ta seg til andre europeiske land.

– Hallo EU! Dere kan ikke stemple operasjonen vår som en invasjon, sier Erdogan.

– Da kommer vi til å åpne portene og sende 3,6 millioner flyktninger, sier han, og understreker at den tyrkiske operasjonen bare er et forsøk på å «utrydde terror» i Syria.

Trump ga grønt lys

Den tyrkiske offensiven startet rett etter at president Donald Trump søndag bestemte seg for å trekke ut en amerikansk kontingent som har kjempet sammen med den kurdiske YPG-militsen mot IS i grenseområdet.

I den offisielle statusrapporten fra Ankara torsdag gis det få detaljer om framrykkingen. En kort video som viser tyrkiske elitesoldater i aksjon, ble distribuert. Departementet sier at tyrkiske styrker har angrepet 181 YPG-mål øst for Eufrat i Syria siden offensiven startet.

En talsmann for opprørsalliansen SDF, som i hovedsak består av kurdiske YPG-soldater, opplyste torsdag at framrykkingen er slått tilbake og at det ikke er noen styrker som tar seg videre innover i Syria. Men dette kan ikke bekreftes av uavhengige opplysninger.