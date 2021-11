Klimaforhandlingene fortsetter på overtid lørdag

COP26-president Alok Sharma bekrefter til delegasjonene i Glasgow at et nytt utkast til klimabeslutning først blir lagt fram lørdag.

NTB-Ritzau-TT

Dermed fortsetter klimaforhandlingene på overtid lørdag morgen, og et fellesmøte fredag kveld er avlyst.

Sharma sier ifølge BBC at partene vil møtes en gang etter klokka 10 lørdag formiddag til et nytt plenumsmøte for å diskutere de nye utkastene.