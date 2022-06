Våpenprotester i USA

Tusenvis av mennesker ventes å delta i landsomfattende demonstrasjoner med krav om økt våpenkontroll i USA.

Demonstranter på plass ved Washington Monument, der en av mange protestmarsjer i USA finner sted lørdag.

Drap utført med skytevåpen er dagligdags i USA, men i mai var det to skytemassakrer som utmerket seg og som har blåst nytt liv i våpendebatten.

Til sammen 19 barn og to lærere ble skutt og drept på en barneskole i delstaten Texas, og ti svarte amerikanere ble skutt og drept på et supermarked i delstaten New York.

Det er lørdag planlagt demonstrasjoner i flere hundre byer i regi av March for Our Lives. Bevegelsen ble grunnlagt av elever som overlevde skolemassakren i Parkland i Florida i 2018, og som kort tid senere organiserte en protestmarsj til Washington.

De krever at lovene skjerpes slik at det blir vanskeligere å skaffe seg automatgevær av den typen som er brukt i en rekke massakrer.

Et flertall i den amerikanske befolkningen støtter strengere våpenlover, men republikanske folkevalgte har gjentatte ganger blokkert forsøk på større reformer.

Hittil i år har våpenvold krevd 19.300 menneskeliv i USA, over halvparten ved selvmord, ifølge Gun Violence Archive.