«Napalm-jenta» hjalp 236 ukrainske flyktninger til Canada

Phan Thị Kim Phúc, kjent som jenta på det berømte napalm-bildet fra Vietnam-krigen i 1972, hjalp 236 flyktninger fra Ukraina-krigen til Canada mandag.

Kim Phúc (59) poserer foran det 50 år gamle bildet av seg selv. Hun uttalte samtidig at historien hennes og arbeidet for flyktninger skal være et budskap om fred.

NTB-AP

Det ikoniske bildet av Phúc som kommer løpende naken på en vei etter å ha blitt alvorlig forbrent av napalm, var risset inn på flyet som fraktet flyktningen fra Warszawa til byen Regina, hovedstaden i den canadiske provinsen Saskatchewan.

Phúc, som nå er blitt 59 år og canadisk statsborger, sa at hun vil at historien hennes og arbeidet for flyktninger skal være et budskap om fred.

Associated Press-fotografen Nick Ut vant en Pulitzer-pris for bildet av Phúc og andre barn som flyktet fra et napalm-angrep i Sør-Vietnam i juni 1972.

Sammen med mannen sin, Bui Huy Toan, reiste hun fra Toronto for å gå om bord på det humanitære flyet på vei til Polen.

Flyktningene, hovedsakelig kvinner og barn fra hele Ukraina, er blant tusenvis av ukrainere som Canada har gitt humanitære visum i kjølvannet av Russlands invasjon.

Millioner av ukrainere har flyktet siden russernes angrep 24. februar og nesten 5,5 millioner har registrert seg hos humanitære organisasjoner i Europa, ifølge FN.

236 ukrainske flyktninger går om bord i et fly ved Frederic Chopin flyplass i den polske hovedstaden Warszawa mandag, på vei til byen Regina i Canada.