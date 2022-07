Medier: Lekkede Uber-dokumenter avslører skruppelløs taktikk

Interne filer fra Uber viser at selskapet brukte etisk tvilsomme og potensielt ulovlige taktikker for å vokse globalt, ifølge en internasjonal medieavsløring.

Uber brukte voldsepisoder for å oppnå fordel hos lovgivere, ifølge et internasjonalt journalistisk graveprosjekt.

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Medier i et titall land har gått sammen om å undersøke selskapet bak transportdelingsappen.

Mediene har tatt utgangspunkt i 124.000 lekkede hurtigbuffer-filer som The Guardian først fikk tilgang til. Disse viser angivelig at Uber utnyttet voldsepisoder mot egne sjåfører for å få støtte.

– Utnyttet vold mot egne sjåfører

Ifølge avsløringen var Uber-sjåfører utsatt for voldelige angrep, for eksempel under protester i Paris i 2016. Uber-sjåførene ble subsidiert og kunne kutte prisene, noe som truet taxinæringen.

– I noen tilfeller, da sjåførene ble angrepet, kastet sjefene i Uber seg raskt rundt for å dra fordel av det slik at de kunne få støtte i befolkningen og hos lovgiverne, skriver Washington Post, en av avisene som har deltatt i graveprosjektet.

Erkjenner tidligere feil

Uber sier i en pressemelding at det er blitt gjort feil, men mener ansvaret hører hjemme hos den tidligere ledelsen under administrerende direktør Travis Kalanick. Han ble tvunget til å trekke seg i 2017 etter anklager om brutal ledelsespraksis og flere episoder av seksuell og psykologisk trakassering i selskapet.

– Vi har gått fra en tid med konfrontasjon til en tid med samarbeid og viser vilje til å møtes og finne felles grunn med tidligere motstandere, inkludert fagforeninger og taxiselskaper, skriver selskapet.

Kalanick avviser påstandene. En talsperson sier han aldri har foreslått at Uber skulle utnytte voldsepisoder på bekostning av sjåførene. Han sier han aldri ga samtykke til noe slikt.

Hadde «stoppknapp»

Ifølge medieavsløringen skal Uber også ha klart å omgå tilsyn av regulerende myndigheter fordi selskapet hadde bedre teknologiske løsninger.

The Washington Post skriver at Kalanick innførte en «stoppknapp» slik at man fra et annet sted kunne kutte tilgang til utstyr på et selskapets kontor i Amsterdam da myndighetene skulle gjennomsøke lokalet.