Finland: Tre tenåringsgutter dømt for drap

Tre gutter i tenårene er dømt for å ha mishandlet en jevngammel gutt til døde i Helsingfors i desember i fjor.

NTB-TT

Guttene ble fredag dømt til fengsel i henholdsvis ti, ni og åtte år i Helsingfors tingrett.

Straffen ligger noe lavere enn aktors påstand for alle tre, melder finske Yle.

Drapet fant sted på et sykehusområde i Forsby i Helsingfors. Ifølge tingretten må de domfelte tenåringene har forstått at gutten ville dø av mishandlingen, som pågikk i over tre timer.

Alle guttene er født i 2004. De nektet straffskyld for drap, men to av dem erkjente grov kroppsskade med døden til følge. Den tredje har kun erkjent straffskyld for mishandlingen.