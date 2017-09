Kilder: Trump ventet å oppheve migrantamnesti

Det bekrefter kilder til nyhetsbyrået søndag.

Presidenten har selv antydet at han ikke har bestemt seg for hvorvidt han skal skrote DACA-programmet, som gjør det mulig for barn som ble tatt med ulovlig til USA før de var 16 år, å få en toårig fornybar arbeidstillatelse.

Ifølge flere kilder nær Trump vil migrantamnestiet oppheves, men med seks måneders forsinkelse – uten nærmere forklaring på hvordan det vil fungere i praksis.

DACA står for Deferred Action for Childhood Arrivals, og ble til via en ordre fra daværende president Barack Obama i 2012. Det betyr at Trump kan oppheve programmet med et pennestrøk.

På spørsmål fredag om når han vil ta en beslutning, svarte presidenten «en eller annen gang i dag» eller i løpet av Labor Day-helgen.

I et brev til Det hvite hus og toppolitikere både i det republikanske og demokratiske partiet i Kongressen forrige uke, advarte næringslivsledere fra blant annet Cisco, eBay, Facebook, Marriott og Microsoft mot de økonomiske konsekvensene av å tvinge nærmere 800.000 mennesker ut av det offisielle amerikanske samfunnet.

–Disse hardtarbeidende unge menneskene vil miste muligheten til å jobbe lovlig i dette landet, og hver eneste en av dem vil være i overhengende fare for å bli deportert. Økonomien vår vil miste 460,3 milliarder dollar fra BNP, og 24,6 milliarder dollar i skattebidrag, heter det i brevet.