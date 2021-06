Smitten øker i Russland mens mange nøler med vaksinering

Russerne er blitt forsøkt lokket med gratis grønnsaker og muligheten for å vinne biler og leiligheter, men vaksineringen går likevel langt tregere enn ventet.

Russere nyter et glass på en uterestaurant i Moskva. Landets ambisiøse vaksineplan går tregere enn forventet. Mange russere er skeptisk til å la seg vaksinere. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Planen var at 30 millioner russere skulle vært vaksinert mot covid-19 innen midten av juni, men hittil har knapt 21 millioner fått minst én dose.

De utgjør 14 prosent av landets 146 millioner innbyggere, noe som er nesten en tredel færre enn forventet. Kun 11 prosent er fullvaksinert.

Samtidig er det en kraftig økning i registrerte koronainfeksjoner. I begynnelsen av juni lå tallet på rundt 9.000 per dag, mens det ved St. Hans-tider ble registrert over 20.000 smittetilfeller på et døgn.

Rundt halvparten av smittetilfellene er registrert i Moskva og omegn samt St. Petersburg.

Plattformen på Savjolovskij-stasjonen i Moskva desinfiseres. Det blir nå rapportert inn 20.000 nye smittetilfeller daglig, en kraftig økning på få uker. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB

Vaksine-hastverk

Russland var først ute i verden med å godkjenne en koronavaksine – Sputnik V. Allerede i desember begynte landet med massevaksinering. Men mens flere vestlige land nå er på vei tilbake til en mer normal hverdag, går situasjonen i Russland i feil retning.

Noen skylder på russernes tilbakelente holdning når det gjelder å følge smittevernregler, samtidig som muterte og mer smittsomme virusvarianter brer om seg.

Andre peker på russernes manglende vilje til å la seg vaksinere, noe som både knyttes til vaksineskepsis og til et offentlig narrativ om at utbruddet er under kontroll.

Det har heller ikke hjulpet at statskanalen har framstilt andre koronavaksiner som farlige.

Obligatorisk vaksinering

Den trege vaksineringen kombinert med økende smitte har ført til at myndighetene i minst 14 regioner nylig påla ansatte i blant annet restaurantbransjen å vaksinere seg. Også for offentlige tjenestemenn, butikkansatte, helsearbeidere, lærere og treningsinstruktører ble vaksinering obligatorisk tidligere i juni.

Påbudet er blant annet innført i Moskva og St. Petersburg. I Moskva har myndighetene gitt bedriftene beskjed om at de bør permittere ansatte uten lønn hvis de nekter å la seg vaksinere. De har også truet med å stenge bedrifter som ikke når målet om at 60 prosent av de ansatte skal ha fått minst én vaksinedose innen 15. juli og begge dosene innen 15. august.

Fra mandag vil dessuten restauranter, barer og kafeer kun ta imot kunder som er vaksinert eller som har vært koronasmittet i løpet av det siste halvåret, og som kan vise fram en fersk og negativ koronatest.

En restaurantarbeider sjekker at en gjest er vaksinert mot covid-19. Foto: Pavel Golovkin / AP / NTB

– Desperate

Sett utenfra mener enkelte eksperter at russiske myndigheter virker desperate.

– De har malt seg selv inn et hjørne, de har ikke noe valg nå, sier Judy Twigg, professor i statsvitenskap ved Virginia Commonwealth University i USA.

– De skrøt så mye av denne vaksinen at folk ikke stoler på den. Deretter iverksatte de en rekke tiltak som tydelig var et forsøk på å få det til å se ut som om regjeringen hadde alt under kontroll, at pandemien ikke var noen stor sak. Og nå er de i en situasjon, ikke overraskende, der lave vaksinasjonsrater har åpnet for at deltavarianten kan komme inn, sier hun.

Kreml-talsmannen Dmitrij Peskov hevder at det fortsatt er snakk om frivillig vaksinering i Moskva ettersom de som nekter, kan finne seg en annen jobb.

Flere ansatte mener imidlertid at det er snakk om en diskriminering av ikke-vaksinerte. Blant dem som ikke ønsker vaksinasjon, er den populære skuespilleren Jegor Berojev. Nylig stilte han opp på en prisutdeling med en gul stjerne festet til klærne, slik jøder måtte gå med i Nazi-Tyskland.

Han mener vaksinasjon avgjør om du regnes som en samfunnsborger og får ta del i felles goder.

Falske vaksinepass

Like etter at ordføreren i Moskva kunngjorde at vaksinering skulle være obligatorisk for visse yrkesgrupper, økte antall nettsøk etter falske vaksinepass, ifølge sosialantropologen Aleksandra Arkhipova.

Politiet har slått hardt tilbake, og nå er minst 24 personer siktet for å ha solgt falske vaksinepass.

Antall tilbud i så måte har økt med rundt 19 prosent hver eneste måned siden mars, sier Evgenij Egorov, en analytiker som jobber for datasikkerhetsfirmaet Group-IB.

Samtidig viser en meningsmåling utført av det uavhengige gallupinstituttet Levada at rundt 60 prosent av russerne ikke ønsker å vaksinere seg.

De fleste på Moskvas Røde plass går uten munnbind selv om smitten er økende og få er vaksinert. Foto: Aleksandr Zemljanitsjenko / AP / NTB

Holdningsendring?

Instituttleder Denis Volkov mener imidlertid at Russland kan stå overfor en holdningsendring som følge av at vaksinering er blitt obligatorisk både i deler av arbeidslivet og for å kunne nyte et sosialt liv utenfor privatsfæren.

– Jeg hører ofte at de ikke ønsker å gjøre det, at de er redde for å gjøre det og så videre, men hvis det er restriksjoner, og det er et krav for å kunne reise, for offentlige tjenester, eller på arbeid, ja da sier de ja, sier Volkov.

Ifølge visestatsminister Tatjana Golikova er den gjennomsnittlige vaksinasjonsraten nesten doblet i Russland den siste uken. Nå er det lange køer ved vaksinasjonssentrene i Moskvas kjøpesentre.

Spørsmålet er om en økt vaksinasjonsvilje vil føre til vaksinemangel. I midten av mai var det produsert drøyt 33 millioner doser i Russland, og et stort antall ble eksportert.

I flere regioner er det rapportert om manglende leveranser, men ifølge Kreml-talsmannen Peskov er det kun snakk om «midlertidige logistikkproblemer»