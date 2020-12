Britiske fiskere misfornøyd med brexitavtalen

Den britiske fiskeindustrien feirer ikke brexitavtalen, som den mener ikke tilstrekkelig kutter EUs fiskekvoter og tilgang til britisk farvann.

Fiskere på den franske båten Jeremy-Florent II var tirsdag 10. desember ute på havet. Den nye brexitavtalen reduserer EUs fiskekvote med 25 prosent. Foto: Thibault Camus / AP / NTB

NTB-Ritzau

Fiskerettigheter var blant de siste puslespillbitene til å falle på plass i forhandlingene om en brexitavtale, der partene endelig kom til enighet i 16-tiden på julaften.

I henhold til avtalen skal EU gradvis gi fra seg opp til 25 prosent av fiskekvotene sine i en overgangsperiode på 5,5 år. Etter dette skal det årlig forhandles om EUs tilgang til britisk farvann.

– EU begynte med å ønske en overgangsperiode på 14 år, vi ønsket tre år, vi har endt opp på fem år, sa Johnson på torsdagens pressekonferanse.

Symbol for suverenitet

Men dette holder ikke, mener britiske fiskere.

– Industrien blir skuffet bittert dersom det ikke er et klarere brudd, sier lederen for interesseorganisasjonen The National Federation of Fishermen's Organisations, Barrie Deas, til Reuters.

Foreløpig vil fiskere fra EU-land få lov til å fiske rundt ti kilometer utenfor den britiske kysten. Den britiske fiskeindustrien hadde krevd at denne skulle økes til det dobbelte.

Dette, mener Deas, kan bli en kilde til irritasjon.

– Jeg tror det vil bli mye frustrasjon sier han, og legger til at britiske farvann anses som et viktig symbol for nasjonal suverenitet.

Dyrt

Men avtalen er heller ikke tatt godt imot i EU. Den danske fiskeindustrien tror avtalen kan koste danske fiskere jobben.

– Vi får tilgang til britisk farvann, men prisen er for høy, sier leder for Danmarks Fiskeriforening, Kenn Skau Fischer til nyhetsbyrået Ritzau.

– Hvis det er riktig at EU skal betale med 25 prosent av fangsten i britisk farvann, så blir vi bekymret fordi vi umiddelbart mener at det høres ut som en ubehagelig høy pris, legger han til.