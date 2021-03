Klart for nervepirrende valg i Israel

Over en bussholdeplass i Tel Aviv henger en valgplakat som forkynner at Netanyahu beholder makten sammen med ytre høyre og religiøse fundamentalister, om ikke venstrepartiet Meretz blir valgt inn i Knesset. AMMAR AWAD, Reuters/NTB

ISRAEL: I dag er det valg i Israel. Det er det fjerde forsøket på to år, på å oppnå flertall for et regjeringsalternativ.

