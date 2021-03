Fire medlemmer av Proud Boys tiltalt for Kongress-stormingen

Fire medlemmer av den høyreradikale gruppen Proud Boys er tiltalt av en føderal storjury for å planlegge å hindre Kongressen i å godkjenne valget av Joe Biden.

Kongressbygningen var godt beskyttet etter stormingen i januar i Washington. Foto: Alex Brandon / AP / NTB

NTB-Ritzau

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Medlemmene ville forhindre at Senatet og Representantenes hus i Washington skulle bekrefte at demokraten Joe Biden vant presidentvalget 6. januar. Det står det i storjuryens avgjørelse, som ble offentliggjort fredag, melder nyhetsbyrået Reuters.

I tiltalen står det også at de fire medlemmene planla å skaffe paramilitært utstyr de kunne bruke under storming av Kongressen, og at de demontere metallbarrierer som var satt opp for å beskytte bygningen.