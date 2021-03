Er Tysklands neste kansler grønn?

BERLIN: De konservative skraper bunnen, de grønne sikter seg inn på kanslerkontoret

Tyskland kan få en grønn kansler etter valget. Robert Habeck og Annalena Baerbock utgjør lederduoen hos De Grønne. På landsbasis er partiet npå Tysklands nest største. Foto: Tobias Schwarz, Reuters/NTB

Kjeld Hybel

Kristendemokratene i Tyskland fikk mer bank enn ventet ved to delstatsvalg. Det presser den nye CDU-lederen og gjør det enda mer uforutsigbart hvem som blir Tysklands neste kansler. Det kan til og med bli en fra De grønne.

Det var ikke Armin Laschets skyld at de tyske kristendemokratene (CDU) søndag innkasserte historiske nederlag ved valgene i Baden-Württemberg og Rheinland-Pfalz. Laschet har bare vært leder for Tysklands store konservative parti i et par måneder, så ingen kan klandre ham for fiaskoen.

Sånn måtte man i det minste forstå CDU-generalsekretæren Paul Ziemiak da han gikk på talerstolen i Berlin og med en alvorlig mine konstaterte: «Dette er ikke noen god valgkveld for CDU». Da hadde han ikke sagt for mye.

Nederlaget skyldtes for det første, analyserte Zeimiak, den utrolige «personlige» populariteten til de regjerende ministerpresidentene i de to delstatene. Den ene er grønn, den andre sosialdemokrat.

For det andre den «fullstendig uanstendige og skamløse» oppførselen vist av «enkelte» CDU-parlamentarikere, som under pandemien har opptrådt som selverklærte munnbindlangere og stukket millioner av kroner i egne lommer.

Og for det tredje at det «naturligvis» hersker en voksende «utilfredshet og manglende forståelse» i befolkningen for hvordan den CDU-ledede regjeringen i Berlin håndterer koronakrisen.

— Folks utålmodighet vokser, noe jeg personlig kan forstå godt, sa Ziemiak. Og der sluttet analysen uten den minste anerkjennelse av at Armin Laschet, den nye CDU-lederen og partiets kanslerhåp, eventuelt bærer en del av ansvaret for at CDU høstet det verst tenkelige resultatet i de to sørvesttyske delstatene.

For CDU er resultatet det verst tenkelige resultatet, ikke bare fordi det kan gi Laschet vansker med å bli kanslerkandidat, men også fordi valgene øker muligheten for at Tyskland – når stemmene ved valget til Forbundsdagen er talt opp i september – etter 16 år med Angela Merkel ikke lenger vil bli regjert av en konservativ kansler. Det har selv Laschet tilsynelatende innrømmet.

— Det er ikke gudegitt at CDU stiller med kansleren, sa han ifølge tyske medier under mandagens krisemøte i CDU-toppen. Etter møtet innrømmet han at valgresultatet var «skuffende».

En optimistisk sosialdemokrat

Nå spår samtlige politiske analytikere og kommentarer hvordan valgene i de to delstatene kan påvirke valget til Forbundsdagen. Gir de en pekepinn på hvem som skal føre Tyskland inn i æraen etter Angela Merkel?

Alle kan enes om at CDU er den store taperen og at de befinner seg i den verste krisen på flere tiår. Den kjente munnbind-episoden, som generalsekretær Ziemiak snakket om, er bare en del av forklaringen på søndagens kalddusj. Overveldende mange velgere har stemt med brev og dermed satt krysset deres før skandalen eksploderte.

Like innlysende er det at De grønne er valgenes største vinner. Partiet hadde ikke bare fremgang i Baden-Württemberg, men klatret også fire prosentpoeng i Rheinland-Pfalz. Det får Robert Habeck – den ene halvdelen av lederduoen i De grønne – til å utbryte begeistret at supervalgåret har fått en superflott start.

Blir kansleren grønn?

De grønne håper på at oppslutningen til CDU stuper ved septembervalget, og at en rød-grønn-gul allianse kan bli et alternativ. Det er kanskje det mest sannsynlige utfallet av årets store politiske kamp i Tyskland.

For De grønne er fordelen med dette at kansleren ikke nødvendigvis må være sosialdemokrat og hete Olaf Scholz. Det kan også bli en grønn kansler med navn Robert Habeck. Eller Annalena Baerbock, den andre halvdelen av lederduoen. På landsbasis er De grønne tross alt Tysklands nest største parti.

— I år er alt mulig, sier Habeck, som klokt nok holder seg fra å dykke dypere i spekulasjonene.

De to delstatsvalgene har med andre ord tilført en skikkelig dose spenning i høstens valgoppgjør. Nå spekuleres det mest over om CDU-lederen Laschet vil være i stand til å riste av seg søndagens nederlag og vise om han har det som må til for å bære den tunge arven etter Angela Merkel.

AFTENBLADET/POLITIKEN