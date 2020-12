Nedstengning i London fra onsdag – strengeste koronanivå i den britiske hovedstaden

Det innføres nye, strenge restriksjoner i den britiske hovedstaden London fra onsdag. Byen er flyttet til nivå tre i koronatrinnsystemet.

En demonstrasjon mot koronarestriksjoner ble arrangert i London mandag. Foto: Stefan Rousseau/PA via AP/NTB

NTB-AP

Det er det strengeste nivået i trinnsystemet som er innført for å begrense smittespredning i Storbritannia. Helseminister Matt Hancock varslet mandag Underhuset om at London nå har så høyt smittetrykk at hovedstaden trenger nye og strengere tiltak.

De nye restriksjonene trer i kraft onsdag morgen.

Nivå tre innebærer at det innføres sosiale restriksjoner, og at barer, puber og restauranter må stenges.