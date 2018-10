Bomber funnet i post til Hillary Clinton og Obama

De to sprengladningene ble funnet i post som var sendt til henholdsvis Clintons kontor utenfor New York og Obamas kontor i Washington.

Pakken til Clinton ble oppdaget tirsdag kveld, mens pakken til Obama ble oppdaget onsdag morgen. Begge ble avslørt i rutinemessige kontroller foretatt av tjenestemenn fra Secret Service.

Onsdag formiddag ble også Time Warners hovedkvarter i New York evakuert som følge av funn av en mistenkelig pakke. Bygningen huser blant annet CNNs kontorer, noe som førte til at redaksjonen måtte fortsette rapporteringen ute på gaten.

Kort tid etter at nyheten ble kjent, meldte CNN at det også er sendt en «primitiv» bombe til Det hvite hus, men dette ble senere avvist av andre anonyme kilder.

Rørbomber

Ifølge ikke navngitte tjenestemenn ligner begge bombene på rørbomben som mandag ble funnet i postkassen til den liberale milliardæren og filantropen George Soros. Det er mistanke om at det er en sammenheng mellom bombene.

Det hvite hus fordømte onsdag bombepakkene som ble sendt til Clinton og Obama.

– Disse terroriserende handlingene er avskyelige, og de ansvarlige vil bli stilt til ansvar i lovens fulle betydning, heter det i uttalelsen.

Jakter på avsender

Secret Service opplyser at alle tilgjengelige ressurser skal brukes for å finne ut hvem som står bak både på føderalt nivå, i delstatene og på lokalt nivå.

– Pakkene ble umiddelbart identifisert som mulige sprengladninger under rutinemessige postkontroller, og de ble håndtert i henhold til dette, heter det i en uttalelse fra Secret Service.

Bill og Hillary Clinton bor i Westchester utenfor New York, og ifølge AP var det her bomben ble funnet. Nyhetsbyrået skriver også at det er snakk om en fungerende sprengladning.

Hillary Clinton var i Florida da bomben ble oppdaget, ifølge AP.

Funnet i postkasse

Hjemmet til Soros ligger også i en forstad nord for New York City. Bomben ble funnet i Soros' postkasse og var laget av et relativt lite rør fylt med eksplosivt pulver.

Avsenderens motiv er uklart. Høyreorienterte grupperinger har gjentatte ganger angrepet Soros og lansert konspirasjonsteorier som blant annet har gitt ham skylden for flyktningstrømmen til Europa. Han har også blitt utsatt for en omfattende svertekampanje i Ungarn, der hans jødiske familie opprinnelig kom fra.

Soros skal ikke ha vært hjemme da bomben ble funnet mandag. Stiftelsen hans sendte tirsdag ut en melding der den gikk hardt ut mot «den hatefulle retorikken» som preger amerikansk politikk.

Både Clinton, Obama og Soros er gjentatte ganger blitt kraftig kritisert av USAs president Donald Trump, ikke minst Clinton som var Trumps motkandidat under presidentvalget i 2016 og som han ga kallenavnet «Skurken Hillary».