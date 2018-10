Bomber sendt til Obama og Clinton

Sprengladninger ble onsdag og tirsdag oppdaget i pakker sendt til Clinton, Obama og TV-stasjonen CNNs redaksjon i New York.

Pakken som ble sendt til CNN, var adressert til den tidligere CIA-sjefen John Brennan, ifølge kilder i politiet. Brennan fungerer som kommentator på flere TV-stasjoner.

I tillegg ble det onsdag funnet en mistenkelig pakke ved kontorene til den demokratiske politikeren Debbie Wasserman Schultz i Florida.

Mandag ble en sprengladning oppdaget i en pakke i postkassen til den jødiske milliardæren og politiske aktivisten George Soros.

Politiet i New York sier de tror sprengladningene er sendt av samme person eller gruppe av personer. Ingen bomber har så langt eksplodert.

Hatobjekter

Alle mottakerne av pakkebombene er enten hatobjekter i høyreorienterte miljøer eller kritikere av president Donald Trump.

I tillegg skal det være likhetstrekk mellom flere av bombene. Dette førte rask til spekulasjoner om at gjerningsmannen kunne være en høyreekstremist.

– Det kan godt hende at det er knyttet til «alt right», sier analytiker Hans Brun ved Försvarshögskolan i Sverige til nyhetsbyrået TT.

Både Trump og andre republikanske toppolitikere slår fast at politisk vold er uakseptabelt og at pakkebombenes avsendere må stilles til ansvar.

– Vi må stå samlet og sende en klar og sterk beskjed om at trusler eller politisk vold ikke har noen plass i USA, sa Trump onsdag.

– Vi er svært sinte, opprørte og ulykkelige over det vi har sett i dag, og vi vil komme til bunns i dette, la han til.

– Innenlandsk terrorisme

Lederen for Republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, kaller pakkebombene forsøk på terrorisme.

– Sammen med alle amerikanere fordømmer jeg forsøkene på innenlandsk terrorisme, sier McConnell.

Også New Yorks ordfører Bill de Blasio reagerer sterkt på hendelsene. Bygningen med TV-stasjonen CNNs redaksjon i New York ble onsdag evakuert etter at en pakkebombe og en konvolutt med hvitt pulver ble oppdaget der.

– Det vi så her i dag, var et forsøk på å terrorisere, sier de Blasio.

Hillary Clinton takker sikkerhets- og livvakttjenesten Secret Service etter at de oppdaget bomben som ble sendt til henne.

– Dette er en vanskelig tid, en tid med dyp splittelse. Vi må gjøre det vi kan for å samle landet vårt, sa Clinton onsdag.

Eksplosivt pulver

Pakken til Clinton ble oppdaget tirsdag kveld, mens pakken til Obama ble funnet onsdag morgen. Begge ble avslørt i rutinemessige kontroller foretatt av tjenestemenn fra Secret Service.

At kongressvalget i USA holdes om to uker, styrker teorien om et politisk motiv bak pakkebombene. Hillary Clinton befant seg i Florida da bomben sendt til henne ble oppdaget i fylket Westchester, nord for New York City.

Boligen til Soros ligger også i en forstad nord for New York City. Bomben som ble funnet i hans postkasse, var laget av et relativt lite rør fylt med eksplosivt pulver.

Høyreorienterte grupperinger har kommet med en rekke anklager mot Soros og lansert konspirasjonsteorier som blant annet har gitt ham skylden for flyktningstrømmen til Europa. Soros er også blitt utsatt for en omfattende svertekampanje i sitt opprinnelige hjemland Ungarn.