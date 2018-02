Mann funnet skyldig i moské-angrep i London

51 år gamle Makram Ali drept og ni andre skadd i terrorangrepet ved moskeen i Finsbury Park nord i London.

Mannen som kjørte varebilen, Darren Osborne, ble pågrepet etter at folk på stedet overmannet ham. Han ropte at han ville drepe muslimer og gjorde et seierstegn da han ble ført bort av politiet, ifølge øyenvitner.

Torsdag ble 48-åringen funnet skyldig i drap og drapsforsøk av en jury i en domstol i London. Osborne hatet muslimer og var påvirket av høyreekstrem ideologi, ifølge påtalemyndigheten.

Osborne kommer fra Cardiff i Wales. Han har erklært seg ikke skyldig, og under rettssaken hevdet han at en mann ved navn «Dave» kjørte varebilen inn i menneskemengden.

Angrepet skjedde tidlig på natten da folk var på vei hjem fra midnattsbønnen i moskeen 19. juni i fjor.

Ifølge påtalemyndigheten ble Osborne radikalisert i løpet av kort tid, delvis som følge av propaganda han fant på internett. Hans tidligere samboer har beskrevet ham som «hjernevasket» og en «tikkende bombe».