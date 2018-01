Ni skadd i ekstremvær i Vest-Europa

Uværet rammet først Irland og deler av Storbritannia. Irland ble rammet av vindkast opptil 43 meter i sekundet. I havnebyen Galway var det oversvømmelser, og rundt 55.000 husstander var uten strøm onsdag morgen. 20.000 husstander var uten strøm i Nord-Irland, og 2.500 strømkunder sto uten strøm i England.

Uværet flyttet seg til Frankrike, der til sammen ni mennesker ble skadd, fire av dem alvorlig. En person ble alvorlig skadd da et tre falt over en bil i Paris-regionen, og en annen person i samme område ble alvorlig skadd i et fall fra en bygning.

AP / NTB scanpix

AP / NTB scanpix

Eiffeltårnet stengt

Eiffeltårnet ble stengt og faren for fallende trær gjorde at hovedstadens parker også ble stengt.

I Eure-et-Loir kjørte en motorsyklist på et tre som var blitt løftet opp med røttene og som hadde havnet på veien, og en kvinne ble alvorlig skadd da hun ble truffet av et flygende objekt i hodet i den østlige delen av landet.