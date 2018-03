Trump tror på nordkoreansk nedrustning etter Kina-besøk

Nyheten om at Kim har vært på et «uoffisielt besøk» i Kina denne uken, kom overraskende på. I hemmelighet skal diktatoren ha reist med sitt pansrede tog fra Pyongyang søndag og ankommet Beijing mandag. Tirsdag reiste han hjem, og først etterpå kunngjorde det offisielle nyhetsbyrået Xinhua nyheten.

Det var Kims første utenlandstur siden han tok over som det lukkede regimets leder i 2011. Ifølge Xinhua sa Kim at han er innstilt på atomnedrustning.

– Atomnedrustning på Koreahalvøya kan oppnås dersom Sør-Korea og USA svarer velvillig på våre forsøk, skaper en fredelig og stabil atmosfære, samtidig som de gjennomføre rprogressive og synkroniserte tiltak for å oppnå fred, sa Kim under møtet i Beijing, ifølge Xinhua.

– Ingen trodde det var mulig

Trump skrev på Twitter at han har fått melding fra Kinas Xi Jinping om at besøket gikk bra og at Kim ser fram til møtet med ham.

– I mange år og gjennom mange regjeringer, sa alle at det ikke engang var den minste sjanse for fred og nedrustning på Koreahalvøya. Nå er det en god sjanse for at Kim Jong-un vil gjøre det som er rett for hans folk og for menneskeheten, ser fram til møtet vårt, skriver Trump.

Også i Russland ser man positivt på møtet mellom Kim og Kinas president Xi Jinping. Den kan styrke den positive utviklingen på Korea-halvøya, uttalte utenriksdepartementet.

Flere analytikere tror et møte mellom Putin og Kim kan være nært forestående.

Viktig støttespiller

Observatører påpeker at det ikke er unaturlig at Kina ble Kims første reisemål. Kina sluttet i fjor opp om nye FN-sanksjoner mot Nord-Korea på grunn av atomprogrammet, men stormakten er fortsatt den landets viktigste støttespiller.

Analytikere mener Kims Beijing-besøk innebærer at Kina igjen har fått en hånd på rattet i Nord-Koreas forsøk på å etablere normale relasjoner med omverdenen.

Xi vil sikre at Kim ikke går med på en avtale med USA som kan skade Kinas interesser, og Kim vil være sikker på at han har Kina i ryggen når han skal møte både Sør-Korea og USA senere i år, hevdes det.

– Jeg tror Kim-regimet er blitt bevisste på at dersom de ikke får et tett partnerskap med Kina, så står de veldig alene. De kan bli tvunget til å la seg diktere amerikanske krav for forhandlingene hvis ikke de har en alliert i Kina, sier Andreas Bøje Forsby, forsker ved Nordisk Institut for Asienstudier ved Københavns Universitet.

Øst-Asia-eksperten John Swenson-Wright påpeker at besøket også kan forstås som et tegn på at Kim føler seg trygg nok på hjemmebane til å kunne forlate landet.

– Det er definitivt en seier for kineserne, konstaterer Swenson-Wright, som foreleser ved Cambridge-universitetet og er tilknyttet tankesmia Chatham House.

Positiv til krav

Nordkoreansk TV sendte onsdag en 40 minutter lang tv-sending om Kims besøk til Kina, men ingen av uttalelsene fra Kim om atomnedrustning ble nevnt.

Kim inviterte Xi til å komme til Nord-Korea, noe Xi takket ja til, ifølge det statlige nyhetsbyrået i Nord-Korea, KCNA.

Tøværet på Koreahalvøya startet med Kims nyttårstale, der han strakk ut hånden til OL-verten Sør-Korea. En sørkoreansk delegasjon reiste til Nord-Koreas hovedstad og ut av besøket kom et utspill om et møte mellom Kim og Trump, som den amerikanske presidenten takket ja til. Det nordkoreanske regimet sa seg også villige til å innstille atomprogrammet og ruste ned dersom landet får gode nok sikkerhetsgarantier fra USA.

Fakta om Nord-Korea:

* Nord-Korea, som har rundt 25 millioner innbyggere, ledes av Kim Jong-un, sønnesønn av landets første leder Kim Il-sung.

* Nord-Koreas hær er den femte største i verden med én million soldater.

* Det fattige landet er nærmest fullstendig isolert internasjonalt. Viktigste handelspartner er Kina.

* Nord-Korea har pådratt seg verdenssamfunnets vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende raketter.

* FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse programmene, noe ledelsen i hovedstaden Pyongyang nekter å etterkomme.

* En lang rekke internasjonale sanksjoner er innført for å presse Nord-Korea til å oppgi sine våpenprogrammer.

* USAs president Donald Trump har truet med militær maktbruk for å tvinge Nord-Korea til å skrinlegge sitt atomvåpenprogram.

* 5. mars 2018 reiste en sørkoreansk regjeringsdelegasjon til Nord-Korea for første gang på ti år. Kim Jong-un arrangerte velkomstmiddag, og det ble flere møter om videre samtaler.

* 8. mars 2018 inviterte Nord-Koreas leder Kim Jong-un USAs president Donald Trump til samtaler, og Trump takket ja. Det er ikke kjent hvor møtet skal finne sted.

* 25. mars reiste Kim Jong-un på sitt første utenlandsbesøk siden han kom til makten i 2011. Han tilbrakte tre dager i Beijing i Kina og møtte president Xi Jinping.