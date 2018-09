Russland: Uakseptabelt å klandre Putin for Skripal-attentatet

– For oss er enhver slik anklage mot den russiske ledelsen uakseptabelt, sier Kreml-talsmann Dmitrij Peskov.

Russiske myndighetene har lenge nektet for å ha noe med giftangrepet mot den russiske eksspionen Sergej Skripal og hans datter Julia i Salisbury å gjøre. Men de har sagt seg villige til å samarbeide om å etterforske hendelsen.

– Verken Russlands toppledelse, de under der igjen, eller andre offisielle representanter hadde noe som helst å gjøre med det som skjedde i Salisbury, sier Peskov.

Bærer ansvar

Uttalelsen var et svar på et radiointervju Storbritannias sikkerhetsminister Ben Wallace gjorde med BBC torsdag. Der fikk han spørsmål om hvorvidt han mener Putin bærer ansvaret for angrepet.

– Til sjuende og sist gjør han det, i kraft av at han er Russlands president. Det er hans regjering som styrer og finansierer den militære etterretningsorganisasjonen GRU via forsvarsdepartementet, svarte Wallace.

– Jeg tror ingen ville sagt at Putin ikke har kontroll på staten sin, og GRU handler definitivt ikke på egen hånd. Organisasjonen er tett knyttet til den russiske generalstaben og forsvarsministeren, og gjennom det til Kreml og presidentens kontor, sa Wallace videre.

Etterforsker ikke

Storbritannias statsminister Theresa May sa onsdag at britisk påtalemyndighet har sterke bevis for at to agenter fra GRU utførte nervegiftangrepet. Blant annet viste hun til at politiet fant spor av novitsjok på russernes hotellrom i London.

Aleksandr Petrov og Ruslan Bosjirov ble siktet in absentia for å ha planlagt drap, for drapsforsøk og for å ha brukt nervegiften novitsjok mot Skripal og hans datter 4. mars i år.

Kreml-talsmann Peskov sier Russland ikke har noen grunn til å etterforske de to, ettersom Storbritannia ikke har bedt om slik russisk bistand.

Utvisninger

I kjølvannet av det som skjedde i Salisbury, har Storbritannia og landets allierte utvist flere titalls russiske diplomater. Russland har svart med samme mynt. USA har i solidaritet med Storbritannia innført nye sanksjoner mot Russland.

Skripal og datteren overlevde giftangrepet, men rester av novitsjok er funnet i en parfymeflaske som ble plukket opp av en tilfeldig person uker etterpå. Mannens kjæreste, Dawn Sturgess, fikk flasken og døde av giftrestene.