SD: – Vi er åpne for samarbeid

På den trange nattklubben Kristall i hjertet av Stockholm gjorde Sverigedemokraterna (SD) seg søndag kveld klare til å feire det som etter alt å dømme blir et brakvalg. Det store spørsmålet er imidlertid hva som skjer etter valget – de øvrige sju partiene har varslet at de ikke ønsker å samarbeide med SD.

– Vi kommer til å fortsette å føre vår politikk og være veldig tydelig på at vi ikke er noen «dørmatte». Men vi kommer også til være tydelig på at vi kan samtale og samarbeide med alle partier. Det fortjener det svenske folket, sier informasjonssjef Henrik Gustafsson til NTB, et par timer før valglokalene stenger.

Han varsler at partiet er åpent for samarbeid med hvilket som helst av de øvrige sju partiene.

– Vi vil ta ansvar for dette landet. Vil man det, bør man også samtale og samarbeide med samtlige partier i Riksdagen. Det kommer vi til å holde fast ved, og forhåpentlig kommer også de andre partiene en gang til å slutte med «sandkasseretorikken» og sin oppførsel mot oss.

Partileder Jimmie Åkesson varslet lørdag kveld at han er villig til å kompromisse i samtaler med de andre partiene, men Gustafsson vil ikke være mer spesifikk.

– Det vi kan si, er at vi ikke kommer til å vike overhodet i innvandringspolitikken. Det gjør vi heller ikke i spørsmål om lov og orden og høyere pensjoner. Der er vi beinharde.