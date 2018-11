Kina tvinger migranter ut av Beijing

I sentrum ligner den kinesiske hovedstaden en moderne metropol med brede veier og høye kontorbygg og boligblokker. Kjører man sørover til utkanten av byen, blir man imidlertid møtt av et helt annet syn. Her minner Beijing mest av alt om en krigssone. Fjell av murstein ligger spredt over et enormt område. Så snart vinden rører seg, reiser det seg en tett sky av grått støv. I dette hjørnet av Beijing bodde det en gang tusenvis av migrantarbeidere, som fra andre provinser i Kina hadde søkt mot hovedstaden for å ta jobber som rengjøringsassistenter, pizzabud og portvakter, som ingen lenger vil ha.

Siden november i fjor har myndighetene revet ned husene hvor migrantarbeiderne bodde. Det har særlig gått utover bydelen Xinjian, hvor nedrivningen fortsatt pågår.

Tidligere eide Yu Hui Hui (30) et hus i området sammen med familien sin, men i forrige måned ble det av byens bulldosere forvandlet til en haug med knust murstein. Det har gjort Yu Hui Hui rasende, for familiens hus var etter hennes mening verdt over 2,5 millioner kroner, og nå tviler hun på at hun får den nødvendige kompensasjonen fra bystyret i Beijing.

Ng Han Guan / TT NYHETSBYRÅN/NTB Scanpix

– Vi ble bare fortalt at hele området skulle bort, sier hun.

Det bodde omtrent 60 migrantarbeidere i huset hennes. De flyttet ut da bystyret fortalte at huset skulle jevnes med jorden. Yu Hui Hui vet ikke hvor de har dratt, men hun synes synd på dem.

– Myndighetene ga dem bare to dager til å pakke tingene sine. Det er urimelig. De skulle ha hatt lengre tid. Det var bystyret som tillot at de kom til Beijing i utgangspunktet. Så man kan ikke bare kaste dem ut igjen på denne måten, sier hun.

I Kina, hvor undertrykkelsen har blitt mer utbredt under landets nåværende president, Xi Jinping, er det forholdsvis sjeldent at folkelig misnøye på grunn av myndighetenes handlinger for alvor kommer opp til overflaten.

Michael Martina / X05523

Offentlige protester

Nedrivningen av migrantbydelene er et unntak og har ført til offentlige protester. Over 100 kinesiske universitetsansatte, kunstnere og andre intellektuelle beskyldte i et åpent brev i fjor myndighetene for å ha innledet en «nådeløs» kampanje mot migrantarbeiderne, som «i alvorlig grad tramper på menneskerettighetene».

Myndighetene grep inn da en boligblokk i november i fjor brant i bydelen Xinjian, ikke mange gater unna stedet hvor Yu Hui Hui og familiens hus også lå, fram til sist måned. 17 migrantarbeidere og 2 lokale beboere omkom i brannen.

Brannen fikk i løpet av få dager myndighetene til å beslutte at alle migrantarbeidere, som bodde i bygninger ansett for å være farlige eller ulovlige, måtte flytte. Ordren rammet titusenvis av migrantarbeidere, hvorav noen kun fikk timer på seg til å pakke. Deretter begynte myndighetene en omfattende nedrivning, som fortsatt pågår.

Selv om mange av bygningene i migrantbydelene angivelig var rene brannfeller, spredte det seg raskt en oppfatning av at myndighetene brukte brannen som et påskudd til å tvinge migrantarbeiderne ut av Beijing.

Beijing har voksesmerter

Antallet innbyggere i den kinesiske hovedstaden har økt kraftig de siste tiårene, slik at tallet nå er på over 22 millioner. Av disse var 8 millioner i fjor migrantarbeidere. Byen er under hardt press av de mange menneskene. Trafikken er håpløs og det er vanskelig å skaffe nok vann. Derfor har Beijing satt som mål at den store stigningen i innbyggertallet skal stoppe, slik at det om to år kun skal være 23 millioner mennesker i byen – gjerne en hel del nye innbyggere med lange universitetsutdannelser. De menneskelige omkostningene ved denne planen har vært store. Migrantarbeiderne følte seg allerede forsøkt kastet ut av byen, fordi de ikke har tilgang til de samme bolig-, helse- og utdanningsmulighetene som de fastboende. I tillegg har man de mange nedrivningene.

– Plutselig i løpet av en natt ble tilværelsen min ødelagt, som om jeg hadde blitt angrepet av banditter, sa Zhang Guixin (38), en migrantarbeider fra Henan-provinsen i det sentrale Kina, i fjor til avisen The New York Times.

Hun hadde blitt tvunget ut av huset hvor hun hadde bodd i åtte år.

I dag er det stort sett ingen hus igjen i bydelen Xinjian, som før var et av stedene hvor det bodde flest migrantarbeidere. Noen områder i bydelen er helt ryddet, slik at det nå bare er et enormt, flatt areal dekket med grønne presenninger. I andre områder holder bulldoserne fortsatt på med å gjøre jobben sin. Samtidig er nesten alle migrantarbeiderne borte. Xinjian består nå kun av moderne kontorbygg, noen få forretninger og en håndfull store fabrikker.

Fabrikkene har ansatt enkelte migrantarbeidere til å operere maskinene.

– Vi bor i store sovesaler, hvor forholdene er i orden, så jeg tror ikke vi blir kastet ut, sier Zhang Jian Bin (23), som kommer fra Henan-provinsen.

Han avtjente verneplikten sin i Beijing og bestemte seg for å bli, fordi han har hørt at lønningene i hovedstaden er høyere.

– Men skulle jeg bli kastet ut, kan jeg jo dra tilbake til provinsen min, sier han.