13.500 brannmannskaper i aksjon i California

Over 13.500 brannmannskaper er for tiden i aksjon for å slukke et titall skog- og krattbranner som herjer i Nord-California.

Brannbiler klar til innsats mot Caldor-brannen i Nord-California.

NTB-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det er i øyeblikket ingen kritiske situasjoner, men brannene ventes å fortsette utover i uka. Hundrevis av boliger er brent ned, og mange tusen mennesker har måttet evakueres.

Den største brannen, den såkalte Dixie-brannen, har mannskapene fått 40 prosent kontroll på. Den har svidd av nesten 3.000 kvadratkilometer i den nordlige delen av Sierra Nevada-fjellene og sørlige delen av Cascades-kjeden.

Foreløpig statistikk viser at 1.259 bygninger, hvorav 678 boliger, er blitt flammenes rov i Dixie-brannen, og nesten 13.000 er fortsatt truet.

En annen storbrann, Caldor-brannen i den vernede skogen El Dorado på vestsiden av Sierra Nevada sørvest for Lake Tahoe, har svidd av 430 kvadratkilometer skog.

447 bygninger er brent, og over 17.000 er truet, og brannmannskapene har ikke kontroll.

Cal Fire sier at risikoen for brann i Sør-California er liten, siden fuktig luft fra havet har holdt området skyet og holdt temperaturen lavere enn normalt.

Klimaendringer har gjort det vestlige USA tørrere og varmere enn noensinne de siste 30 årene. Selv om noen av brannene trolig er påtent, brenner det mye lettere i det knusktørre landskapet.