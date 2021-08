Flere drept i eksplosjon i folkemengden ved Kabuls flyplass

Det har vært minst en eksplosjon utenfor flyplassen i Kabul. Det kan dreie seg om et selvmordsangrep, og det kommer meldinger om at flere er drept.

Slik så det ut utenfor flyplassen i Kabul tidligere torsdag. Også denne dagen hadde store folkemengder samlet seg i håp om å komme ut av Afghanistan

NTB-AFP-AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Vitner sier ifølge AP at det ser ut til å være flere drepte og sårede. En Taliban-kilde sier til Reuters at minst 13 er drept, blant dem barn. Flere Taliban-vakter skal være såret.

Det er opp mot tre amerikanske soldater blant de sårede, opplyser kilder til Reuters. Ifølge Tyrkia var det to eksplosjoner utenfor flyplassen. Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter til NTB at ingen blant det norske forsvarspersonellet er skadd.

– Alle nordmenn er gjort rede for og ingen er fysisk skadd. Eksplosjonen skjedde på utsiden av flyplassen. Jeg vet ikke nå om det norske feltsykehuset skal behandle sårede, sier oberstløytnant Ivar Moen til NTB.

Han legger til at han ikke vet om det norske feltsykehuset skal bidra i behandlingen av sårede.

Advarte

Eksplosjonen skal ha skjedd ved inngangsporten til flyplassen, der flere tusen afghanere og utlendinger de siste ukene har samlet seg i håp om å komme ut av landet, skriver CNN.

Utenriksdepartementet bekrefter overfor NTB at det har gått av en bombe, og sier det er for tidlig å si om nordmenn er berørt. UD har tidligere advart norske borgere mot å samle seg utenfor flyplassen hvis de ikke først har fått beskjed om at det er trygt.

Biden brifet

Pentagon-talsmann John Kirby bekrefter i en Twitter-melding at det er sårede eller drepte etter eksplosjonen, men går ikke i nærmere detalj.

En kilde CNN har snakket med, sier det er drepte eller sårede blant afghanere på stedet, men sier det ikke er kjent om amerikanere er rammet.

USAs president Joe Biden har blitt brifet om eksplosjonen, skriver kanalen.

Ifølge kilder fra det britiske forsvarsdepartementet skal det ikke være noen dødsfall blant de militære på flyplassen, som skal ha skjedd i nærheten av Baron Hotel, skriver The Guardian.

Advarsler

I forkant av hendelsen kom det advarsler om at flyplassen kunne være mål for et angrep.

Tidligere torsdag ba Utenriksdepartementet alle norske borgere i Afghanistan om å holde seg unna.

– UD har mottatt troverdig informasjon om økt fare for terrorangrep mot flyplassen i Kabul. Vi oppfordrer mottakere av denne meldingen til å bevege seg bort fra flyplassen og til et tryggere sted, med mindre du får annen beskjed i direkte kontakt med norske myndigheter, skrev UD.

Taliban-talsmann Zabihullah Mujahid gikk tidligere torsdag ut og avviste at det var fare for et angrep på flyplassen.

Kaos og anarki

Til tross for advarslene var det likevel mange som hadde samlet seg utenfor også torsdag.

Tidligere på dagen sprayet Taliban med vannkanoner for å oppløse folkemengden, og det ble også brukt tåregass, skriver AP.

Nadia Saadat, en afghaner på 27 år, var sammen med sin to år gamle datter en av dem som hadde samlet seg utenfor porten. Hun sier de ikke har noe annet valg enn å prøve å flykte.

Det ble hørt skudd i nærheten da AP snakket med henne.

– Det er anarki her på grunn av den enorme folkemengden, sa Sadat.