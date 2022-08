– Jeg må komme nærme Putin, for å ta ham med hagla GOTLAND: På den strategisk viktige øya i Østersjøen lurer folk på hvordan regjeringen kunne stole så mye på Putin, at den la ned militæret på øya. Nå bygges det opp igjen.

Publisert:

Vi er på hælene når vi lander på Gotland. Vi har prøvd hardt å få til en avtale med militæret på øya, for å høre hvordan vi kan forberede oss på en russisk invasjon nå som Putin har begynt å angripe naboene sine. Men meldingen på telefonen forteller at de aktuelle personene har dratt på sommerferie. Det finnes ingen militær aktivitet. Så får man bare håpe at russerne ikke er på vei akkurat nå.

Men så får fotografen ideen om å besøke en mann han har møtt før, nemlig Leif Persson, som alltid har bodd her på Sveriges største øy, og som kjenner Gud og hvermann. Han bor i Slite på østkysten. Like bak huset hans ligger den gigantiske sementfabrikken hvor han jobbet i flere tiår. Nå bruker Leif mesteparten av tiden sin på Harley Davidson-museet i uthuset, og på de to skinnende motorsyklene i garasjen, den ene med sidevogn.