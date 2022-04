Boris Johnson besøkte Kyiv med løfter om enda mer våpen

Storbritannias statsminister Boris Johnson var lørdag Kyiv der han lovet Volodymyr Zelenskyj pansrede kjøretøyer og sjømålsraketter til kampen mot russerne.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Storbritannias statsminister Boris Johnson i Kyiv lørdag.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i møte med Storbritannias statsminister Boris Johnson, som kom med løfter om å levere enda flere våpen til kampen mot Russland.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ba resten av Vesten følge i Storbritannias fotspor og gi mer våpen til landet etter besøket fra statsminister Boris Johnson i Kyiv lørdag.

– Det er på grunn av president Zelenskyjs standhaftige lederskap og det ukrainske folks uovervinnelige heltemot og tapperhet at Putins avskyelige mål forpurres, sa Johnson etter møtet med Ukrainas president, ifølge en uttalelse fra Downing Street lørdag kveld.

Johnsons besøk var ikke varslet på forhånd, men ble bekreftet av regjeringen i London kort tid etter at den ukrainske presidentens kontor la ut et bilde av de to i sosiale medier.

Johnson hadde med seg løfter om ytterligere militær bistand i form av 120 pansrede kjøretøyer og nye sjømålsmissiler. Det skal hjelpe Ukraina i «denne avgjørende fasen mens Russlands ulovlige angrep fortsetter», ifølge uttalelsen.

– Den største militære bragd

Hjelpen kommer på toppen av løftene fra Storbritannia fredag om leveranser av flere luftvernraketter av typen Starstreak, samt ytterligere 800 panservernraketter og angrepsdroner. Verdien av dette utstyret skal være på drøyt 1,1 milliarder kroner.

Johnson lovet også ytterligere 500 millioner kroner i bistand kanalisert gjennom Verdensbanken. Den britiske statsministeren mener det var et privilegium å få møte Zelenskyj ansikt til ansikt.

– Ukraina har mot alle odds presset russiske styrker tilbake fra Kyivs porter og oppnådd den største militære bragden i det 21. århundre, sier Johnson.

– Jeg gjorde det i dag klart at Storbritannia står last og brast ved deres side i denne pågående kampen, og vi er med i det lange løp, tilføyer statsministeren.

Krigsforbrytelser

Zelenskyj oppfordrer nå resten av Vesten til å følge britenes eksempel når det gjelder våpenhjelp til Ukraina.

I Kyiv sa Johnson hva han mener om Russlands president Vladimir Putin etter funnene av drepte sivile i Butsja og andre ukrainske byer som russiske styrker har trukket seg ut av.

– Det Putin har gjort på steder som Butsja og Irpin, er krigsforbrytelser som for alltid har svertet hans og hans regjerings omdømme, sa statsministeren.

Russland benekter anklagene om krigsforbrytelser som blant andre USAs president har rettet mot russiske styrker.

Tidligere lørdag møtte Zelenskyj Østerrikes statsminister Karl Nehammer i Kyiv. Fredag var EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i hovedstaden for å vise støtte til Ukraina etter at Russland invaderte nabolandet 24. februar.

Både Østerrike og EU har i etterkant av besøket varslet at deres ambassader i Kyiv nå skal gjenåpnes.