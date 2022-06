Champions League-kaoset kan koste Macron flertallet i parlamentet

PARIS: Den franske venstrefløyen ligger an til å gjøre et kanonvalg. Macron ligger an til å tape flertallet i det franske parlamentet ved valget 12. og 19. juni.

Champions League-finalen i Paris mellom Real Madrid og Liverpool ble utsatt i 37 minutter på grunn av tilskuerkaos.