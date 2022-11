Sør-Koreas politi kritiserer egen innsats før halloween-tragedien

Sør-Koreas politidirektør erkjenner at innsatsen i forkant av halloween-tragedien var mangelfull. Nå skal regjeringen ta en grundig kikk på sikkerhetsrutinene.

Politiet etterforsker ulykken med stor styrke for å komme til bunns i årsaken.

NTB-AFP-AP

Det er erklært landesorg i Sør-Korea etter halloween-tragedien.

Flere samler seg ved minnested etter halloween-tragedien i Seoul, hvor 156 personer mistet livet lørdag.

Politiet visste at en stor folkemengde hadde samlet seg selv før trengselen oppsto, noe som umiddelbart indikerte en farlig situasjon, sa politisjef Yoon Hee-keun tirsdag. Men politiet håndterte ikke henvendelsene på tilstrekkelig vis, la han til.

156 personer mistet livet da det oppsto trengsel i et populært utelivsdistrikt i Seoul lørdag. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap er 29 mennesker fortsatt kritisk skadd, mens 122 har mindre skader.

– Jeg føler et ubegrenset ansvar for den offentlige sikkerheten rundt denne ulykken, og jeg vil gjøre mitt beste for å sørge for at en slik tragedie ikke skjer igjen, sier Yoon.

– Politiet vil raskt gjennomføre intensive inspeksjoner og etterforskning av alle aspekter, uten unntak, for å finne sannheten bak denne ulykken, la han til.

Nok politifolk?

Politiet har satt i sving et team på nær 500 etterforskere for å komme til bunns i hvordan tragedien kunne skje.

Tragedien skjedde i en smal gate i Seouls livlige utelivsdistrikt Itaewon. Halloween-feiringen hadde ingen offisiell arrangør. Politiet har påpekt at de ikke har retningslinjer for å håndtere hendelser uten arrangør hvor folkemengder trenger seg sammen.

Det ble sendt 137 politibetjenter for å holde vakt i forkant av ulykken. Flere vitner har stilt spørsmål om hvorvidt dette var nok til å håndtere de anslagsvis 100.000 som hadde samlet seg i gatene.

Politiet har dessuten erkjent at de 137 betjentene primært var til stede for å avverge kriminalitet, og især narkotikabruk – ikke håndtering av folkemengder.

Regjeringen har sikkerhetsmøte

Sør-Koreas regjering har lovet en grundig etterforskning av hendelsene og støtte til de etterlatte familiene.

Landets innenriksminister, Lee Sang-min, beklager at ulykken skjedde.

– Som ministeren med ansvar for folkets sikkerhet, vil jeg benytte muligheten til å uttrykke min oppriktige beklagelse til befolkningen for at denne ulykken skjedde, sier Lee.

President Yoon Suk-yeol har erklært landesorg. Han har også erkjent at landet har mangelfull kunnskap når det gjelder håndtering av folkemasser. Han har tatt til orde for å benytte droner eller annen teknologi for å få bedre kontroll på slike situasjoner. Regjeringen vil snarlig holde et møte med eksperter for å se nærmere på de nasjonale sikkerhetsreglene.

Norsk kvinne omkom

Flere nordmenn var i området da tragedien inntraff. 20 år gamle Stine Roalkvam Evensen fra Sandnes var blant dem som mistet livet.

Det ble satt krisestab ved den norske ambassaden i byen, og statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sendte sine kondolanser.

Blant de omkomne var også en kjent sørkoreansk popstjerne og skuespiller.