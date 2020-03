Joe Biden vinner alle tirsdagens primærvalg

Tidligere visepresident Joe Biden har vunnet alle tirsdagens tre primærvalg og øker dermed ledelsen over Bernie Sanders.

Joe Biden har vunnet primærvalget i tre delstater. Foto: Foto: Evan Vucci / AP / NTB scanpix

NTB-AFP-AP

Etter at nesten alle stemmene var talt opp i Florida, hadde Biden en kraftig ledelse på 61 prosent mot 22 prosent over Sanders i Florida, og 59 prosent mot 36 i Illinois.

I Arizona var forspranget 12 prosentpoeng etter at 56 prosent av stemmene var talt opp: 42 prosent til Biden mot 30 prosent til Sanders.

Seier i de tre delstatene gir Biden en ledelse som det blir omtrent umulig for Sanders å ta igjen før Demokratenes landsmøte i juli.

Det skulle også vært holdt primærvalg i Ohio tirsdag, men det ble utsatt til juni.

I en appell fra sin hjemstat Delaware fokuserte Biden på prosessen framover og hyllet Sanders for å ha heist opp viktige temaer som rimelige helsetjenester og kampen mot klimaendringer.

Korona la en skygge

Det var frykt for at koronaviruset skulle skremme velgerne fra å møte opp ved valgene tirsdag, slik at frammøtet ble lavt.

Men mange har forhåndsstemt, og frammøtet var faktisk betydelig høyere enn sist, noe som tyder på sterk entusiasme for å beseire president Donald Trump til høsten.

Nesten 2 millioner demokratiske floridianere forhåndsstemte eller stemte via posten og slapp dermed å møte opp i valglokalet, og fire femdeler av Arizonas demokratiske velgere gjorde det samme.

Myndighetene i Florida satte inn ekstra tiltak for å holde valglokalene rene og trygge, og valglokaler som noen steder befant seg i eldresentre, ble flyttet til andre steder på grunn av koronaviruset.

Støtte fra latinos

Biden viste igjen hvilken solide støtte han har blant USAs afroamerikanere og eldre velgere. Men han gjorde også innhogg i støtten Sanders har hatt blant latinos.

Riktignok er Florida en litt spesiell delstat siden en stor andel av statens latinos er cubanere, som er skeptiske til Sanders på grunn av hans tidligere uttalte støtte til Cubas Fidel Castro.

Sanders fortsatte å ha sin sterkeste støtte blant unge, men andelen har sunket i de tre delstatene, og Biden appellerte spesielt til dem i sin appell etter valget, der han understreket at han hører dem.