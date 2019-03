Sør-Koreas president skal møte Trump

I toppmøtet som skal holdes 10. og 11. april, skal de to presidentene diskutere hvordan atomnedrustning i Nord-Korea og fred på Koreahalvøya kan oppnås, heter det i en uttalelse fra den sørkoreanske regjeringen.

Den USA-ledede diplomatiske innsatsen for å få Nord-Korea til å gi opp sitt atomprogram står på stedet hvil etter forrige måneds mislykkede toppmøte mellom Trump og Nord-koreas leder Kim Jong-un. Møtet i Vietnam ble avsluttet uten noen avtale. Etter møtet truet Nord-Korea med å trekke seg fra den diplomatiske dialogen og begrunnet dette med at USA ikke hadde gjort noe for å matche nedrustningsskrittene Nord-Korea tok i fjor.