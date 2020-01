Mystisk lungevirus har spredd seg til Japan

Et tilfelle av en mystisk luftveisinfeksjon relatert til det dødelige Sars-viruset, som først ble oppdaget i Kina, er påvist i Japan, bekrefter myndighetene.

En flyplassmedarbeider holder oppsyn med passasjerer som ankommer flyplassen i Hongkong. Myndighetene har innført tiltak for å forhindre at lungesykdommen som har spredt seg i Fastlands-Kina skal spre seg. Myndighetene i Japan bekrefter nå at lungesykdommen er påvist i landet. Foto: Foto: Andy Wong / AP / NTB scanpix

Dette er andre gang viruset er påvist utenfor Kina. Verdens helseorganisasjon (WHO) har bekreftet at en kvinne i Thailand er smittet av det samme viruset.

I Kina er én person død og over 40 syke etter at en ny type coronavirus brøt ut i Wuhan. Et sjømatmarked skal ha vært kilden til utbruddet, og det ble stengt 1. januar.

Japans helseminister sier at en mann som besøkte Wuhan, ble innlagt 10. januar. Han skal ha hatt vedvarende feber, og tester viste at mannen var smittet av viruset. Pasienten som ble utskrevet fra sykehus onsdag, oppgir at han ikke har besøkt det kinesiske fiskemarkedet.

– Dette er første gang en lungebetennelse knyttet til viruset er oppdaget i Japan, opplyser helsedepartementet.

Japanske helsemyndigheter jobber sammen med WHO for å vurdere risikoen. Utbruddet har ført til alarm fordi det nye viruset ligner på sars-viruset (alvorlig akutt respirasjonssyndrom), som tok livet av 349 mennesker i Kina og 299 i Hongkong i 2002 og 2003.

Kinesiske myndigheter opplyste onsdag at viruset kan ha spredd seg mellom familiemedlemmer og åpner for sannsynligheten for at viruset smitter mellom mennesker.

