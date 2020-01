Valgdagsmåling: Salvinis parti tapte nøkkelvalg i Italia

Det italienske sentrum-venstrepartiet PD ligger an til en knapp seier i regionalvalget i Emilia-Romagna, ifølge en valgdagsmåling.

Partiet til høyrepopulisten Matteo Salvini, Ligaen, håper på å gjøre et godt valg i lokalvalget i Emilia-Romagna-regionen. Foto: Foto: AP / NTB scanpix

NTB-AFP

Det ser dermed ut til at tidligere innenriksminister, høyrepopulisten Matteo Salvini, ikke klarte å sikre partiet sitt Ligaen seieren som han håpet ville bane veien for ham tilbake til toppen av italiensk politikk.

Sentrum-venstrepartiet PD ligger an til å få 47–51 prosent av stemmene, mens Ligaen ligger an til å få 44–48 prosent, ifølge valgdagsmåling publisert på TV-kanalen Rai.

Venstrepolitisk bastion

Den politiske venstresiden har hatt sterkt fotfeste i den sentrum-nordlige regionen Emilia-Romagna i over 70 år. Selv om venstresiden fortsatt står sterkt i storbyene, har høyresiden den siste tiden hentet stor støtte i mindre byer og på landsbygda.

De siste meningsmålingene før søndagens valg viste jevnt løp mellom antiinnvandringspartiet Ligaen og sentrum-venstrepartiet PD, som styrer landet i koalisjon med det antiautoritære partiet Femstjernersbevegelsen (M5S).

Om lag 3,5 millioner velgere omfattes av regionalvalget. Det er også valg i den noe mindre regionen Calabria lenger sør i landet.

Tvitret «utkastelsesvarsel»

Ligaen håpet på en gjentakelse av valgseieren i Umbria i oktober, hvor venstresiden hadde sittet med makten i 50 år.

Partiets kandidat som regionspresident, Lucia Borgonzoni, er blitt stilt helt i skyggen av Salvini, som daglig har holdt store valgmøter og oversvømmet sosiale medier med bilder hvor han smaker på lokale matvarer som parmaskinke og parmesanost.

Salvini irriterte venstresiden på det kraftigste lørdag da han tvitret en melding om at han skulle sende regjeringen «varsel om utkastelse». Mange mener han brøt med regelen om at kandidatene ikke skal drive valgkamp dagen før valget.

Vant valg i mai

PD håper at lave arbeidsledighetstall i Emilia-Romagna skal føre partiet til valgseier. De kan også dra nytte av en ungdomsbevegelse i protest mot det politiske ytre høyre, som har vokst fram i regionen de siste månedene

Men analytikere mener mange velgere opplever seg fremmedgjort og forlatt i en verden med økt globalisering. Venstresiden anklages også for å ha sviktet sine tradisjonelle velgergrupper til fordel for å støtte opp om sterke bank-interesser.

Ligaen ble største parti til EU-parlamentet i Emilia-Romagna i valget i mai i fjor med 34 prosent av stemmene. Bare fem år tidligere hadde partiet en oppslutning på bare 5 prosent.

– Kan utløse krangel i regjeringen

Statsminister Giuseppe Conte har avvist at det kunne ende med at regjeringskoalisjonen ville bryte sammen dersom Salvinis parti skulle vinne. Han understreket at det kun er snakk om et regionalvalg som ikke har noen innvirkning på nasjonal politikk.

Politiske kommentatorer mente likevel at en valgseier søndag vil øke spenningen betraktelig i regjeringen ved at det kunne utløse en krangel mellom partiene. PD kunne ventes å legge skylden på partneren M5S for å nekte å gå sammen om én kandidat til regionpresidentvervet, slik at de kunne stå sterkere mot Salvini.

