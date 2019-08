Israel snur – tillater likevel kongresspolitikere innreise

Rashida Tlaib og Ilhan Omar skulle etter sine opprinnelige planer ha ankommet Tel Aviv søndag. Men torsdag kom beskjeden om at begge nektes innreise, kort tid etter at Trump sendte en Twitter-melding der han framholdt at hvis Israel slapp de to kvinnene inn, ville det være å «vise stor svakhet».

Omar kalte Israels avgjørelse for en krenkelse av demokratiske verdier.

Ledende demokrater som Nancy Pelosi, Chuck Schumer, Elizabeth Warren og Bernie Sanders har også reagert svært sterkt.

– Det er avskyelig at en fanatiker som Trump angriper @Rashida Tlaib og @IlhanMN på denne måten. Å være imot Netanyahus politikk er ikke «å hate det jødiske folket». Vi må stå sammen mot dem som fremmer hat og rasisme i Israel, Palestina, USA og overalt, skriver Sanders, som kjemper for å bli Demokratenes presidentkandidat, på Twitter.