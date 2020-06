Tysk statsadvokat har skrevet brev til Madeleine McCanns foreldre

I et brev til Madeleine McCanns foreldre skriver den tyske etterforskningslederen at det finnes konkrete bevis for at datteren er død.

Tre år gamle Madeleine McCann forsvant fra en ferieleilighet på Algarvekysten i Portugal i 2007. I et arkivfoto fra 2012 holder foreldrene, Kate and Gerry McCann en savnetplakat med et datagenerert bilde av den savnede jenta slik hun kunne se ut som niåring. Foto: Sang Tan/ AP/ NTB scanpix

NTB

Den tyske statsadvokaten Hans Christian Wolters, som etterforsker den 13 år gamle forsvinningen av Madeleine McCann i Portugal, har skrevet et brev til jentas foreldre Kate og Gerry McCann, melder britiske Sky News.

I brevet skal det stå at Wolters sitter på «konkrete bevis» for at datteren deres er død, men statsadvokaten skriver at han ikke kan fortelle om disse bevisene uten å sette hele etterforskningen i fare.

For to uker siden ble det kjent at en 43 år gammel tysk mann, som er identifisert som Christian Brückner av britiske og internasjonale medier, er mistenkt for bortføringen og det sannsynlige drapet. Han skal ifølge The Times stille seg uforstående til siktelsen og vil nekte å la seg avhøre av politiet med mindre de har nye bevis som knytter ham til saken.

Til The Daily Mail som følger den tyske etterforskningen i Braunschweig tett, uttalte Wolters mandag at han ennå ikke engang hadde delt avgjørende bevis med politiet i Storbritannia eller i Portugal, hvor saken også er under etterforskning.

– Vi har vært helt klare på at vi etterforsker en drapssak, og at vi har bevis for det. Jeg kan forstå foreldrenes smerte – og at de vil ha utløp for den – men det er bedre for dem at vi kan etterforske saken fullt ut, sier Wolters.